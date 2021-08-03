وقطع كارستن مسافة السباق خلال 45.94 ثانية ليحطم الرقم العالمي السابق في منافسة شهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وكسر كارستن رقمه السابق الذي حققه في بداية يوليو 2021 والبالغ 46.70.

وبعد أن حقق فارس إبراهيم ذهبية في رفع الأثقال وبرشم ذهبية في الوثب العالي، كانت الآمال في قطر معلقة على عبد الرحمن صامبا الذي اكتفى بتحقيق أفضل رقم له هذا الموسم، 47.12 والمركز الخامس.

ونال الأميركي راي المركز الثاني 46.17 والبرازيلي أليسون سانتوس 46.72.

وحطم كل من راي وسانتوس رقميهما الشخصيين السابقين.



وتحدث ورهولم بعد السباق عن الليلة السابقة قائلاً: "كنت أفكر أنني لم أكن قادراً على النوم، كان يوم التصفيات طويلاً ومميزاً بالأمس، التأهل صباحاً ونصف النهائي مساء".



وتابع: "كان لدي الشعور الذي كنت أحسّ به في عيد الميلاد عندما كنت في السادسة من عمري، شعور يخف كلما تقدمنا في العمر، لكنني أحسست به ليلة أمس".



