وكحال اليوم الرابع فقد بدأ اليوم الخامس بنكهة الذهب في مسابقة الترياثلون للسيدات لتكون واحدة من اثنين وعشرين ميدالية ذهبية منتظرة في ثلاثة عشرة رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وتتضمن منافسات اليوم الثلاثاء مباريات منتظرة للعرب في الألعاب الفردية وآمال بإضافة المزيد من الذهب بعد ما فعله التونسي الحفناوي الأحد

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الخامس من طوكيو 2020.

الترياثلون - ذهبية تاريخية

أهدت فلورا دافي بلادها برمودا أول ذهبية على الإطلاق في تاريخها بعدما قدمت عرضاً رائعاً وأحرزت لقب منافسات الثلاثي للسيدات في أولمبياد طوكيو صباح يوم الثلاثاء، اضغط للمزيد

ركوب أمواج - البرازيلي إيتالو فيريرا يحرز الذهبية

أحرز البرازيلي إيتالو فيريرا الثلاثاء ذهبية مسابقة ركوب الأمواج المدرجة للمرة الأولى في البرنامج الأولمبي.

لمزيد من التفاصيل حول هذه الميدالية: ركوب أمواج: فيريرا ومور أول بطلين أولمبيين في تاريخ المسابقة

وحصد الياباني كانوا إيغاراشي الفضة ونجح الأسترالي أوين رايت في نيل البرونزية.

الغطس - ذهبية صينية جديدة

واصلت الصين حصدها للميداليات الذهبية وهذه المرة من خلال الثنائي يوكسي تشين وجياكي زهانغ عبر مسابقة الغطس المتزامن 10 متر منصة ثابتة للسيدات بعد جمع 363.78 نقطة أمام أميركا صاحبة الفضية، بينما حصدت المكسيك البرونزية.

كرة اليد - فوز ياباني

فازت سيدات اليابان على نظيراتهن من مونتينيغرو بنتيجة 29-26 وسط أداء قوي من صاحبات الأرض.

وعوضت اليابان خسارتها في الجولة الأولى أمام هولندا وانتصرت على مونتينيغرو في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لتعزز حظوظها في التأهل.

ونجحت البرازيل في اقتناص فوز ثمين من هنغاريا 33-27 لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط ضمن المجموعة الثانية بعد تعادلها مع منتخب اللجنة الأولمبية الروسية في الجولة الأولى.

السباحة: ذهبية بريطانية

أحرز السباح البريطاني توم دين ذهبية 200 م حرة تاركاً الفضية لمواطنه دانكن والبرونزية للبرازيلي شيفر، ولمتابعة جميع نتائج السباحة اضغط هنا

تنس الطاولة: أداء كبير وخسارة

قدمت المصرية دينا مشرف أداءً كبيراً في منافسات تنس الطاولة للسيدات لكنها خسرت في الدور الثالث أمام الهولندية بريت إيرلاند بأربعة أشواط لثلاثة.

وكانت دينا قريبة جداً من تحقيق الفوز بعد تقدمها في الأشواط الثلاثة الأولى 11-9 و 11-3 و11-7 لكنها خسرت في الأشواط المتبقية 6-11 و 5-11 و 8-11 و 7-11 علماً أنها كانت بحاجة للفوز بشوط واحد فقط من آخر اربعة أشواط.

الرماية - ذهبية صينية

تفوقت الصين بالفرق المختلطة في مسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء 10 أمتار، وذلك عبر الرامية رانكشين جيانغ وزميلها ووي بانغ 16-14 على الثنائي الذي يلعب تحت علم اللجنة الروسية الأولمبية أرتيم تشيرنوسوف وزميلته فيتالينا، أما البرونزية فذهبت للفريق الاوكراني عبر أولينا كوستيفيتش وزميلها أوليه أومليتشوك.

البادمنتون - خسارة ضحى هاني

خسرت البطلة المصرية ضحى هاني في دور المجموعات أمام منافستها التركية نيسليهان يغيت 2-0، لتحتل المركز الأخير في مجموعتها الأولى بعد خسارتها الثانية.

الملاكمة - خيبة عربية

جاءت النتائج العربية مخيبة في الملاكمة مع بداية مباريات اليوم الثلاثاء.

إذ خسر الملاكم الأردني زياد عشيش في وزن تحت 69 كلغ أمام ميرفين كلاير من موريشوس بالنقاط 3-2 في دور الستة عشر.





وكذلك خسر الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة في دور الستة عشر لوزن تحت 91 كلغ أمام موسليم الذي يلعب تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية بالنقاط 5-0.

وبذات الطريقة خسر المغربي يونس بعلا في دور الستة عشر لوزن تحت 91 كلغ أمام النيوزيلاندي ديفيد 5-0.

كما تلقت مواطنته أوميمة حبيب الهزيمة في دور الستة عشر أمام الأوكرانية آنا ليسينكو 5-0.

كرة الطائرة - فوز أميركي

تجاوز المنتخب الأميركي لللسيادت منافسه الصيني في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بثلاثة أشواط دون رد.

ولم يكن المرور الأميركي يسيراً إذ انتهت الأشواط 29-27 و 25-22 و 25-21.

وخسرت الأرجنتين في ذات المجموعة أمام منتخب اللجنة الأولمبية الروسية بذات النتيجة 3-0.

وكانت نتيجة الأشواط 25-19 و 25-19 و 25-13.

كرة الطائرة الشاطئية - خسارة للمغرب

وفي كرة الطائرة الشاطئية لم يتمكن منتخب المغرب من مجاراة البرازيل فسخر 21-14 و 21-16، بنتيجة 2-0 ضمن المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة فازت إيطاليا على اليابان 2-0،

وفي السيدات فازت أميركا على إسبانيا 2-0 في المجموعة الثانية وكندا على الأرجنتين 2-0 في المجموعة الثالثة.

كرة السلة - اليابان تبدأ بقوة

بدأت اليابان مشوارها بقوة في كرة السلة للسيدات، وذلك بعد فوزها في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثانية على فرنسا بفارق أربع نقاط 74-70.

وتخلفت اليابان في الربع الأول فقط 13-17 قبل أن تكسب الأرباع الأخرى 21-19 و 18-13 و 22-21.

وتخطت أميركا منافستها نيجيريا 81-72 بعد مباراة صعبة شهدت عودة متأخرة للخاسر.

وتقدمت نيجيريا في الربع الأول 20-17 وتراجعت في الثاني والثالث 12-27 و18-26، قبل أن تحسم الرابع لصالحها 22-11.

رفع الأثقال - ذهبية لتايوان

أحرزت التايوانية هسينغ-تشون كو ذهبية رفع الأثقال لوزن 59 كلغ الثلاثاء، وذهبت الفضية إلى التركمانستانية بولينا غورييفا، فيما حصلت اليابانية ميكيكو أندوه على الميدالية البرونزية.

كانوي – ذهبية ألمانية

أحرزت الألمانية ريكاردا فونك ذهبية كاياك متعرج، في منافسات الكانوي، وذهبت الفضية إلى الإسبانية مايالين شوروت فيما منحت الأسترالية جيسيكا فوكس بلادها الميدالية البرونزية.

سيدات كندا يحققن برونزية السوفتبول بالفوز على المكسيك

حصلت كندا على برونزية السوفتبول للسيدات بفوزها على المكسيك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

أثقال: تميز كندي

وأحرزت الكندية مود شارون ذهبية رفع الأثقال لوزن 64 كلغ وذهبت الفضية للإيطالية جورجيا بوردينون والبرونزية

تايكواندو: ذهب لصربيا

أحرزت لاعبة التايكواندو الصربية ميليتسا مانديتش ذهبية وزن +67 كلغ فيما حققت الفضية اللاعبة الكورية الجنوبية دابين والبرونزية البريطانية بيانكا ووكدن برونزية مكرز ثالث مكرر الفرنسية أتيا لوران.

وفي وزن +80 كغ للرجال أحرز لاعب التايكواندو الروسي المشارك تحت علم محايد فلاديسلاف لارين الذهبية، ونال الفضية المقدوني الشمالي ديان جيورغييفسكي والبرونزية، الكوبي رافايل يونيير ألبا كاستِيو وبرونزية (مركز ثالث مكرر) الكوري الجنوبي كيو دون إن.

سوفتبول: اليابان تحرز الذهبية

وتوج الفريق الياباني للسيدات بذهبية منافسات السوفتبول تاركاً الفضية للولايات المتحدة والبرونزية لكندا.

فروسية: ذهب ألماني في الترويض

ونال الفريق الألماني ذهبية مسابقة الترويض في الفروسية وحققت الولايات المتحدة الفضية فيما ذهبت البرونزية لبريطانيا.