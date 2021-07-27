وأحرز الفريق الألماني الميدالية الذهبية متفوقا على نظيره الأمريكي الذي جاء في المركز الثاني محرزا الفضية فيما حل المنتخب الإيطالي في المركز الثالث مكتفيا بالميدالية البرونزية.

