وأحرز الفريق الألماني الميدالية الذهبية متفوقا على نظيره الأمريكي الذي جاء في المركز الثاني محرزا الفضية فيما حل المنتخب الإيطالي في المركز الثالث مكتفيا بالميدالية البرونزية.
الفريق الألماني يحرز ذهبية الترويض
أحرز الفريق الألماني الميدالية الذهبية في مسابقة الترويض في الفروسية ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وأحرز الفريق الألماني الميدالية الذهبية متفوقا على نظيره الأمريكي الذي جاء في المركز الثاني محرزا الفضية فيما حل المنتخب الإيطالي في المركز الثالث مكتفيا بالميدالية البرونزية.
تقارير إخبارية الفروسية طوكيو 2020 القناة الأولمبية