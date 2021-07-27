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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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أصبح البرازيلي إيتالو فيريرا والأميركية كاريسّا مور أول بطلين أولمبيين في رياضة ركوب الأمواج المدرجة للمرة الأولى في البرنامج، بعد فوزههما بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الثلاثاء.

وسجل فيريرا بطل العالم 2019 الذي تعلم ركوب الأمواج واقفاً على صندوق كان والده يملؤه بالماء والصابون بعد استخدامه لبيع الأسماك، 15.15 نقطة في النهائي مقابل 6.60 للياباني كانوا إيغاراشي الذي أحرز الفضية. 

وتنافس المتسابقون على شاطئ توسوريغاساكي، على بعد قرابة مئة كيلومتر شرق طوكيو، حيث مارس والد إيغاراشي هذه الهواية.

وبعد أن فاجأ إيغاراشي نظيره الإسباني غابريال ميدينا المصنف أول عالمياً في نصف النهائي، أمل الأخير التعويض بالبرونزية إلا أنها كانت من نصيب الأسترالي أوين رايت.

لدى السيدات، تفوقت مور في النهائي (14.93) على الجنوب إفريقية بيانكا بويتنداغ (8.46)، فيما كانت البرونزية من نصيب اليابانية أمورو تسوزوكي (6.80) على حساب الاميركية كارولاين ماركس (4.26).

                  

أولمبياد طوكيو 2020 ركوب الأمواج
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