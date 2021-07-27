وسجل فيريرا بطل العالم 2019 الذي تعلم ركوب الأمواج واقفاً على صندوق كان والده يملؤه بالماء والصابون بعد استخدامه لبيع الأسماك، 15.15 نقطة في النهائي مقابل 6.60 للياباني كانوا إيغاراشي الذي أحرز الفضية.

وتنافس المتسابقون على شاطئ توسوريغاساكي، على بعد قرابة مئة كيلومتر شرق طوكيو، حيث مارس والد إيغاراشي هذه الهواية.

وبعد أن فاجأ إيغاراشي نظيره الإسباني غابريال ميدينا المصنف أول عالمياً في نصف النهائي، أمل الأخير التعويض بالبرونزية إلا أنها كانت من نصيب الأسترالي أوين رايت.

لدى السيدات، تفوقت مور في النهائي (14.93) على الجنوب إفريقية بيانكا بويتنداغ (8.46)، فيما كانت البرونزية من نصيب اليابانية أمورو تسوزوكي (6.80) على حساب الاميركية كارولاين ماركس (4.26).



