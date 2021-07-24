وسيشمل اليوم الثاني التنافس على إحدى عشرة ميدالية ذهبية في سبع رياضات، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها تنس الطاولة والقوس والسهم وكرة اليد وكرة الطائرة.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الثاني من طوكيو 2020.

الرماية - ذهبية للإيراني جافاد

توّج الإيراني جافاد فوروغي بذهبية المسدس مسافة 10 أمتار محققاً رقماً أولمبياً بعدما سجل 244.8 نقطة.

ونال الصربي دامير ميكس المركز الثاني 237.9 والصيني وي بانغ الثالث 217.6.

وتمكنت النرويجية جينيتي هيغ دوستاد من تسجيل رقم أولمبي جديد في التصفيات الأولمبية في مسابقة الرماية، بندقية الهواء المضغوط 10 م سيدات.

وسجلت صاحبة الـ22 عاماً 632.9 نقطة لتتصدر الترتيب فيما خرجت المصري الزهراء شعبان والجزائرية هدى شابي من التصفيات باحتلال الأولى المركز 38 والثانية المركز 39.

ورغم تألقها في التصفيات، إلا أنّ النرويجية فشلت بحصد إحدى الميداليات البراقة، حيث افتتحت الصينية كيان يانغ الميداليات الذهبية في طوكيو 2020.



تنس الطاولة - ظاظا تودع مبكراً

خرجت بطلة تنس الطاولة السورية هند ظاظا أصغر مشاركة في الألعاب الأولمبية من الدور التمهيدي لفردي السيدات بخسارتها أمام منافستها النمساوية جيا بأربعة أشواط دون مقابل.

وقدمت ظاظا أداءً جيداً في الشوط الثاني لكن قلة خبرتها (12 عاماً) لم تسعفها للعودة للمباراة، إذ جاءت نتيجة الأشواط 11-4 و11-9 و11-3 و11-5.

ابنة قاسيون اكتشفها المدرب أدهم جمعان في العام 2014، إذ كانت هند تحب أن تقضي الوقت مع عائلتها، وخصوصاً مع شقيقها وملهمها الأول عبيدة الذي سبق وأحرز بطولة سوريا للناشئين.



قال جمعان: "نحن وضعنا خطة لهند قبل خمس سنوات، ومن ضمن تلك الخطة أن تكون المشاركة في أولمبياد طوكيو مجرد مشاركة مشرفة، وطموحنا بالحصول على الميدالية سنة 2024" في ألعاب باريس.

وقالت ظاظا في تصريحات نشرت عبر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية: "التأهل إلى أولمبياد طوكيو كان إنجازاً، لم أسأل حول الفوز بل حول اللعب جيداً، أعتقد أنني قدمت أداءً جيداً وتعلمت من الخسارة".



وكذلك كان مصير التونسية فدوى القارصي التي خرجت بعد خسارتها بأربعة أشواط لواحد أمام بولوريديني من منغوليا.

وتقدمت فدوى في الشوط الأول 11-5 قبل أن تخسر الأشواط الأربعة التالية 6-11 و10-12 و6-11 و7-11.

كرة اليد - النرويج تعود والبحرين تكسب الاحترام

وعوضت النرويج بدايتها المتواضعة أمام البرازيل في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة كرة اليد للرجال.

وكان المنتخب البرازيلي قد فاجأ نظيره النرويجي بالتقدم في الشوط الأول 13-12، لكن الأمور عادت إلى المنطق مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسيطرت النرويج على المباراة قبل ان تنتصر بها بفارق ثلاثة أهداف (27-24).

وكان النرويجي ساندر أفضل مسجل في المباراة بثمانية أهداف.

وفي مباراة أخرى فرض المنطق نفسه بفوز فرنسا على الأرجنتين بفارق ستة أهداف (33-27) والشوط الأول 12-10.

وكسب منتخب البحرين الاحترام رغم إضاعته فرصة تحقيق فوز تاريخي على السويد.



وقدم رفاق الصياد مباراة كبيرة جداً لكنهم خسروا في النهاية بفارق هدف 32 - 31.

وجاءت المفاجآة البحرينية من البداية بحسم الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف 18-16، وكانوا متقدمين حتى الدقائق الأخيرة إلا أنّ السويد خطفت الأفضلية قبل 52 ثانية على النهاية.

وأتيحت فرصة التعديل للبحرين إلا أنّ محمد أحمد أهدر رمية جزاء أتت مع صافرة النهاية.

التجذيف - تألق عربي

تأهل كلّ من السعودي حسين علي رضا والعراقي محمد رياض إلى ربع نهائي مسابقة فردي التجذيف لدى الرجال من خلال منافسات الملحق السبت، والذي شهد خروج القطرية تالا أبو جبارة في فردي السيدات.



وحلّ علي رضا في المركز الثاني مع تسجيله توقيت 8:06.78 دقائق، وذلك بعدما تأهل إلى الملحق الجمعة عندما حلّ خامساً في مجموعته مع 7:54.18 د.



بدوره، عبر العراقي محمّد رياض إلى ربع النهائي بحلوله ثانياً في السباق عندما سجّل توقيت 7:41.72 د، فيما أنهى الليبي الحسين غمبور السباق رابعاً.



وبالتالي، لحق علي رضا ورياض بالمصري عبد الخالق البنا بطل إفريقيا الذي تأهل خلال منافسات الجمعة عندما حلّ ثالثاً بتوقيت 7:03.44 دقائق.



ولدى السيدات، فشلت القطرية تالا أبو جبارة في العبور إلى ربع النهائي في ملحق فردي السيدات السبت، بحلولها ثالثة مع توقيت 8:16.88 دقائق، ولحقت بها المغربية سارة فرانكارت التي جاءت خامسة بتسجيلها توقيت 8:42.78 د.



كما ودّعت السودانية إسراء خوجلي المنافسات أيضاً بحلولها خامسة في منافسات الملحق التأهيلي بتوقيت 10:25.94 دقائق.

التايكواندو - التونسي الجندوبي إلى نصف النهائي

وواصل الجندوبي تألقه بالوصول إلى نصف النهائي، اضغط للتعرف على التفاصيل.

وكان تأهل لاعب التايكواندو التونسي محمّد خليل الجندوبي إلى ربع نهائي منافسات الرجال لوزن 58 كلغ، بتغلبه السبت على الروسي المنافس تحت العلم الأولمبي ميخائيل أرتامونوف.



وتمكن الجندوبي من حسم المواجهة بنتيجة نهائية 25-18، بعد ثلاث جولات انتهت 2-4، 10-3، و13-11.



ولدى السيدات، ودّعت المغربية أميمة البوشتي منافسات وزن 49 كلغ بخسارتها في دور الـ16 أمام الكورية الجنوبية سيم جايونغ 10-19.

وفي منافسات الوزن نفسه، خرجت المصرية نور عبد السلام أمام التركية رقية يلدريم التي فازت بمجموع نقاط نهائي 21-20، رغم تفوق المصرية في آخر جولتين (4-9، 9-8، و7-4).

المبارزة - مفاجأة مصرية

تمكن المصري عامر من تحقيق إحدى أكبر مفاجآت المباراز بعدما أقصى حامل فضية ريو 2016، إلا أن طموحاته اصطدمت بقوة بطال العالم.

المصري عامر يطيح بحامل فضية ريو 2016 في المبارزة

وخرج محمد عامر ومواطنه زياد السيسي من دور الـ16 لمبارزة الحسام، بعد أن حققا بداية نارية وأطاحا تواليًا بالمتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو وبطل أوروبا 2019.



وخرج عامر بعد خسارته أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه بطل العالم عام 2019 بنتيجة 15-9، فيما سقط السيسي 15-12 ضد الجورجي ساندرو بازادزي المصنف الثامن عالميًا.



وكان عامر أطاح في دورالـ32 بالأميركي داريل هومر المتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 فيما حقق السيسي المصنف 24 عالميًا انتصارًا مثيرًا 15-13 على الروسي المشارك تحت علم أولمبي فينيامين ريشيتنيكوف المصنف التاسع عالميًا بطل أوروبا 2019 والعالم عام 2013.



وخرجت التونسية سارة بسبس بطلة إفريقيا عام 2019 وحاملة برونزية بطولة العالم عام 2015 في موسكو من منافسات الدور الـ32 من مبارزة السيف، أمام الايطالية إيزولا فيديريكا 14-12، علمًا أنها حلت خامسة في أولمبياد ريو 2016.



وخسر الجزائري أكرم بونابي في الدور الـ64 من مبارزةالحسام أمام الياباني كايتو ستريتس 15-9، ولحق به التونسي فارس فرجاني الذي خرج من الدور الـ32 ضد الإيطالي إنريكو بيري 15-10.



رفع الأثقال - ربّاعة من بابوا غينيا الجديدة تدخل التاريخ بخامس مشاركة في الألعاب

دخلت الربّاعة لوا ديكا توا من بابوا غينيا الجديدة التاريخ في أولمبياد طوكيو السبت، عندما أصبحت أول سيّدة تنافس في خمس مسابقات لرفع الأثقال في الألعاب الأولمبية.



وحققت الربّاعة البالغة 37 عاماً والتي حملت علم بلادها في حفل الافتتاح الجمعة، إنجازاً رائعاً بعد 21 عاماً من نيلها لقب أول امرأة ترفع الأثقال في الأولمبياد عندما تم إدراج هذه اللعبة للسيدات في ألعاب سيدني عام 2000.



وارتسمت ابتسامة عريضة على وجه البطلة القارية 12 مرة المحبوبة في بلادها وهي أم لطفلين، بعدما نجحت السبت في خطف 69 كلغ في أولى محاولاتها.



وقالت لوكالة فرانس برس "إنه شعور رائع" بعدما احتلت المركز الرابع في المجموعة الثانية لوزن 49 كلغ، بإجمالي 167 كلغ.



وأضافت "يكون حلمك الذهاب إلى دورة أولمبية واحدة، وربما أخرى. لكنني لم أتخيل مطلقاً خلال مليون عام أنني سأصل إلى خمس أولمبيادات".



وكانت توا فكرت في اعتزل الرياضة بعدما تم تشخيص إصابتها بالسل عام 2013 وكاد يودي بحياتها، لكنها تعافت بشكل مذهل للفوز بالميدالية الذهبية في ألعاب الكومونولث في غلاسكو 2014.



وكادت أن تكون هذه الألعاب هي السادسة لتوا، لكنها غابت عن أولمبياد ريو 2016 لقضاء مزيد من الوقت مع أطفالها ومنح أختها تيلما فرصة للارتقاء في الألعاب الأولمبية، وهو حلم لم يتحقق عندما غابت بابوا غينيا الجديدة عن المشاركة.

التنس - المصرية شريف تودع مبكراً



عاند الحظ بطلة التنس المصرية ميار شريف بعدما ودّعت مسابقة فردي السيدات من الدور الأول بخسارتها أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون بمجموعتين دون رد.

وخسرت ميار المجموعة الأولى 7-5 خلال 44 دقيقة، وكانت قريبة جداً من التعديل وحسم المجموعة الثانية قبل أن تخسر 7-6 (7-1) خلال 72 دقيقة.

كرة الطائرة - فوز منطقي للبرازيل

في منافسات الكرة الطائرة للرجال، دشن المنتخب البرازيلي حملة الدفاع عن ذهبيته بفوزه على نظيره التونسي بثلاثة أشواط نظيفة لحساب مباريات المجموعة الثانية.

المنتخب العربي لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول فخسره باثنتين وعشرين نقطة لخمس وعشرين، لتتمكن البرازيل من إنهاء الشوط الثاني بخمس وعشرين نقطة لعشرين ، قبل أن تحسم الأمور نهائياً في الشوط الثالث الذي انتهى بخمس وعشرين نقطة لـخمس عشرة.

وفي المجموعة الأولى انتصرت إيطاليا بصعوبة على كندا بثلاثة أشواط لاثنين.

ومع أنّ كندا فازت في أول شوطين 28-26 و25-18 لكنها خسرت في النهاية 25-21 و25-18 و15-11.