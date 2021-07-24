وتجاوز الجندوبي بسهولة وثقة منافسه الأثيوبي سولومون ديمسي بسبب التفاوت بالنقاط بعدما وصلت النتيجة إلى 32-9.

وأنهى الجندوبي الجولة الأولى 10-5 والثانية 9-4.

وبحسب القانون الدولي للعبة التايكواندو، يمكن للحكم إيقاف المباراة عند وصول الفارق بين اللاعبين إلى 20 نقطة في نهاية الجولة الثانية أو في أي وقت بالجولة الثالثة لتفادي الأذية الجسدية.



وفي نصف النهائي، يلتقي الجندوبي النجم الكوري الجنوبي الشاب جون جانغ (21 عاماً) بطل العالم 2019.



وبحال فوزه، سيضمن التونسي ذهبية أو فضية الوزن، وبحال الخسارة يخوض مواجهة فاصلة على الميدالية البرونزية مع أحد المتأهلين من الملحق.