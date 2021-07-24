English
العربية
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
من قبل

خطف لاعب التايكواندو التونسي محمّد خليل الجندوبي الأضواء بوصوله إلى نصف نهائي منافسات الرجال لوزن 58 كلغ.

وتجاوز الجندوبي بسهولة وثقة منافسه الأثيوبي سولومون ديمسي بسبب التفاوت بالنقاط بعدما وصلت النتيجة إلى 32-9.

وأنهى الجندوبي الجولة الأولى 10-5 والثانية 9-4.

وبحسب القانون الدولي للعبة التايكواندو، يمكن للحكم إيقاف المباراة عند وصول الفارق بين اللاعبين إلى 20 نقطة في نهاية الجولة الثانية أو في أي وقت بالجولة الثالثة لتفادي الأذية الجسدية.

وفي نصف النهائي، يلتقي الجندوبي النجم الكوري الجنوبي الشاب جون جانغ (21 عاماً) بطل العالم 2019.

وبحال فوزه، سيضمن التونسي ذهبية أو فضية الوزن، وبحال الخسارة يخوض مواجهة فاصلة على الميدالية البرونزية مع أحد المتأهلين من الملحق.

طوكيو 2020 القناة الأولمبية
السابق المصري عامر يطيح بحامل فضية ري
اقرأ
المصري عامر يطيح بحامل فضية ريو 2016 في المبارزة
التالي زهيهوي تفوز بالذهبية الأولى في
اقرأ
زهيهوي تفوز بالذهبية الأولى في رفع الأثقال
>