

وعوّض عامر (23 عامًا) تأخره 9-3 إلى فوز رائع ليضرب موعدًا في الدور الـ16 مع الكوري الجنوبي سانغوك أوه بطل العالم عام 2019.



وخرجت التونسية سارة بسبس من منافسات الدور الـ32 من مبارزة السيف، ولحق بها الجزائري أكرم بو نابي الذي ودّع من مسابقة الحسام في دور الـ64.



وخسرت بسبس بطلة إفريقيا عام 2019 وحاملة برونزية بطولة العالم عام 2015 في موسكو أمام الإيطالية إيزولا فيديريكا 14-12، علمًا أنها حلت خامسة في أولمبياد ريو 2016.



ولدى الرجال، خسر الجزائري بو نابي أمام الياباني كايتو ستريتس 15-9 في دور الـ64 من مسابقة الحسام، ولحق به التونسي فارس فرجاني الذي خرج من الدور الـ32 ضد الايطالي إنريكو بيري 15-10.

