وسيشمل اليوم الثاني التنافس على إحدى عشرة ميدالية ذهبية في سبع رياضات، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها تنس الطاولة والقوس والسهم وكرة اليد وكرة الطائرة.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الثاني من طوكيو 2020.

ظاظا تودع مبكراً

خرجت بطلة تنس الطاولة السورية هند ظاظا أصغر مشاركة في الألعاب الأولمبية من الدور التمهيدي لفردي السيدات بخسارتها أمام منافستها النمساوية جيا بأربعة أشواط دون مقابل.

وقدمت ظاظا أداءً جيداً في الشوط الثاني لكن قلة خبرتها (12 عاماً) لم تسعفها للعودة للمباراة، إذ جاءت نتيجة الأشواط 11-4 و11-9 و11-3 و11-5.

وكذلك كان مصير التونسية فدوى القارصي التي خرجت بعد خسارتها بأربعة أشواط لواحد أمام بولوريديني من منغوليا.

وتقدمت فدوى في الشوط الأول 11-5 قبل أن تخسر الأشواط الأربعة التالية 6-11 و10-12 و6-11 و7-11.

رقم قياسي أولمبي في التصفيات



تمكنت النرويجية جينيتي هيغ دوستاد من تسجيل رقم أولمبي جديد في التصفيات الأولمبية في مسابقة الرماية، بندقية الهواء المضغوط 10 م سيدات.

وسجلت صاحبة الـ22 عاماً 632.9 نقطة لتتصدر الترتيب فيما خرجت المصري الزهراء شعبان والجزائرية هدى شابي من التصفيات باحتلال الأولى المركز 38 والثانية المركز 39.

ورغم تألقها في التصفيات، إلا أنّ النرويجية فشلت بحصد إحدى الميداليات البراقة، حيث افتتحت الصينية كيان يانغ الميداليات الذهبية في طوكيو 2020.



النرويج تعود في كرة اليد

وعوضت النرويج بدايتها المتواضعة أمام البرازيل في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة كرة اليد للرجال.

وكان المنتخب البرازيلي قد فاجأ نظيره النرويجي بالتقدم في الشوط الأول 13-12، لكن الأمور عادت إلى المنطق مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسيطرت النرويج على المباراة قبل ان تنتصر بها بفارق ثلاثة أهداف (27-24).

وكان النرويجي ساندر أفضل مسجل في المباراة بثمانية أهداف.