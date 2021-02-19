

ورفع ليون رصيده إلى 55 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف على ليل الذي يحلّ ضيفاً على لوريان الأحد، وبفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الذي يستضيف موناكو في المرحلة نفسها.

وكان ليون سقط بشكل مفاجىء في المرحلة السابقة على ملعبه أمام مونبلييه 1-2.

وضرب ليون بقوة في الشوط الأول بثلاثة أهداف تناوب عليها البرازيلي لوكاس باكيتا بعد مرور تسع دقائق قبل أن يضيف حسام عوار الثاني إثر تمريرة من الهولندي ممفيس ديباي (29) ثم أضاف الأخير الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة. ورفع ديباي رصيده إلى 14 هدفاً متخلفاً بفارق هدفين عن هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وردّ بريست بواسطة كرة رأسية لبراندن شاردونيه ارتطمت بالأرض ودخلت الشباك (53) قبل أن يقلّص الفارق عبر إيرفين كاردونا الذي رفع رصيده هذا الموسم إلى 7 أهداف ((74).

