وسنحت فرصة ذهبية لميتز لافتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء، لكن حارس ليون البرتغالي أنتوبي لوبيز نجح في التصدي لمحاولة الجزائري فريد بولاية (6).

ثم افتتح الهولندي ممفيس ديباي التسجيل لليون بتسديدة قوية من مشارف المنطقة (17).

وفي الشوط الثاني أضاف الكاميروني كارل توكو ايكامبي هدفين (47 و60)، قبل أن يرد ميتز بهدف شرفي حمل توقيع بولاية (75).

باقي المواجهات

وحقق بوردو العاشر فوزاً صعباً على ضيفه بريست بهدف سجله حاتم بن عرفة قبل نهاية المباراة بست دقائق. وحذا حذوه أنجيه على لوريان 2-صفر، في حين انتهى لقاء ديجون وسانت إتيان بالتعادل السلبي.

وفي أول مباراة رسمية له بإشراف مدربه الجديد أدريان أورسيا، اكتفى نيس بالتعادل السلبي مع مضيفه رينس.

وحل أورسيا بدلاً من باتريك فييرا الذي اقاله النادي قبل يومين بسبب سوء نتائج الفريق علماً بأن المدرب الجديد كان مساعداً له.

وسقط نانت الرابع عشر سقوطاً مدوياً على أرضه أمام ستراسبورغ المتواضع برباعية نظيفة سجلها ديميتري لينار (16 من ركلة جزاء) والسنغالي حبيبو محمد ديالو (34) ولودوفيك أجورك (78 من ركلة جزاء) والمالي كيفن زوهي (83).





