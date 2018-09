Laver Cup: Federer et Djokovic battus !

L'équipe européenne mène désormais 3-1 face à l'équipe mondiale à l'occasion de la Laver Cup, jouée au United Center de Chicago. Après les succès de Grigor Dimitrov sur Frances Tiafoe (6-1, 6-4) et de Kyle Edmund devant Jack Sock (6-4, 5-7, 10-6), les Européens avaient pris les devants.

Dans la nuit de vendredi à samedi, David Goffin a décroché un troisième point. Le Belge a battu Diego Schwartzman au bout du suspense, en trois manches et au terme d'un super tie-break indécis (6-4, 4-6, 11-9).

Mais dans la salle NBA des Bulls, la sensation est venue de Novak Djokovic et Roger Federer. Les deux stars du tennis mondial, associées ensemble en double, ont perdu. Le Serbe et le Suisse ont buté sur Kevin Anderson et Jack Sock (6-7, 6-3, 10-6). Le Sud-Africain et l'Américain décrochant ainsi le premier point de l'équipe mondiale.