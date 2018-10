Hopman Cup: Pouille associé à Cornet

Pour sa première participation à la Hopman Cup (29 décembre-4 janvier 2019), Lucas Pouille sera associé à Alizé Cornet, qui avait remporté le trophée en 2014 en compagnie de Jo-Wilfried Tsonga.

Les Bleues seront dans le groupe A avec les grands favoris, les Allemands Alexander Zverev et Angelique Kerber, ainsi que l'Australie (Barty-Ebden) et l'Espagne (Ferrer-Muguruza).

Dans l'autre groupe, on retrouvera les tenants du titre, les Suisses Roger Federer et Belinda Bencic, avec un beau choc de prévu contre les Etats-Unis de Serena Williams et Frances Tiafoe. La Grèce (Tsitsipas-Sakkari) et la Grande-Bretagne (Norrie-Boulter) complètent le plateau.

There have been 32 players to represent France at the #HopmanCup. In 2019, the tally hits 33 with @la_pouille making his debut and the return of 2014 champion @alizecornet. pic.twitter.com/XEdzwlG5uJ