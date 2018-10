FFT: Un retour au poste de DG pour enrayer l'hémorragie

Est-ce la vague de départs enregistrée par la Fédération Française de tennis (FFT) au cours des derniers mois qui pousse aujourd'hui le président Bernard Giudicelli à revoir sa position ?

Toujours est-il que le patron de la FFT aurait, selon La Dépêche, finalement bien l'intention de recruter un nouveau Directeur général, histoire sans doute de remettre de l'ordre dans la maison. Et le candidat envisagé est une vieille connaissance, puisque Jean-François Vilotte a déjà occupé cette fonction entre 2007 et 2009. Celui qui avait été le Directeur de cabinet de Jean-François Lamour au ministère des Sports (2002-2006) était devenu président de l’Arjel (Autorité de régulation des jeux en ligne) entre 2009 et 2014, avant d'intégrer un cabinet d'avocats.