Djokovic et Federer, c'est un flop

Les 34 titres du Grand Chelem cumulés n'ont pas suffi. Une fois n'est pas coutume, Novak Djokovic et Roger Federer ont joué ensemble, dans la nuit de vendredi à samedi au United center de Chicago. Réunis pour la Laver Cup. Ce tournoi exhibition qui voit une équipe composée des meilleurs joueurs européens affronter les meilleurs du reste du monde. Et sensation dans la salle NBA des Bulls, les deux stars de la Team Europe ont perdu.

Le Serbe et le Suisse ont buté sur Kevin Anderson et Jack Sock en trois manches, s'inclinant au super tie-break (6-7, 6-3, 10-6). Les deux Européens ont vite afficher leurs manques d'automatismes, surtout lorsque "Nole" a allumé "Roger" malencontreusement, dès le quatrième jeu, s'excusant platement au changement de côté, dans un large sourire. Dans une salle à leur avantage malgré l’illustre palmarès de leurs adversaires, le Sud-Africain et l'Américain ont ainsi décroché le premier point de l'équipe mondiale.

L'équipe européenne mène désormais 3-1. Avant ce rendez-vous très attendu, il y avait eu les succès de Grigor Dimitrov sur Frances Tiafoe (6-1, 6-4) et de Kyle Edmund devant Jack Sock (6-4, 5-7, 10-6). David Goffin a ensuite décroché un troisième point. Le Belge a battu Diego Schwartzman au bout du suspense, en trois manches et au terme d'un super tie-break indécis (6-4, 4-6, 11-9). Djokovic et Federer devraient rejouer, en simple, et c'est peut-être mieux ainsi !