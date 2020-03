The Ligue 1 match between Strasbourg and Paris Saint-Germain on Saturday has been called off due to concerns over the spread of the coronavirus.

La rencontre de la 28e journée de Ligue 1 Conforama entre le @RCSA et le @PSG_inside est reportée 🚨



Plus d'infos ici 📝➡ https://t.co/DHW1NyRy82#RCSAPSG pic.twitter.com/XNgafdcp9K — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) March 6, 2020