David Silva has officially joined Real Sociedad on a two-year deal after finishing his contract with Manchester City, which saw the Spaniard spend a decade in England.

🎥 Tenemos el honor de anunciar que uno de los grandes se une a la familia txuri urdin...#OngiEtorriDavid #AurreraReala pic.twitter.com/r152Q2rATl — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2020