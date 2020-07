After announcing his departure from River Plate, Ignacio Scocco has joined Newell's Old Boys on a 18-month contract.

¿La más linda del mundo? La rojinegra, la que tenes puesta 😍



La historia de @NachoScocco32ok con la camiseta de #Newells tendrá un nuevo capítulo.



📝 https://t.co/3eIoYePxXl pic.twitter.com/FPJJ8xAKJQ — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) July 1, 2020