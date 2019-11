EFE

El debut del Inter Miami, el equipo del exfutbolista británico David Beckham, será el próximo 14 de marzo contra Los Ángeles Galaxy en Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros al norte de Miami.

Con un video que resume los goles del británico durante su estadía con LA Galaxy, el nuevo equipo de Miami informó en su página de internet del partido inaugural en un estadio provisional mientras construye el definitivo en esta ciudad del sur de Florida.

El británico de 44 años comenzó su relación con la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos cuando siendo jugador del Real Madrid anunció que abandonaría el equipo español para unirse en 2007 al LA Galaxy, en la costa oeste Estados Unidos.

"Como jugador, el Galaxy fue la parte de Beckham de la MLS entre 2007 y 2012", señala el nuevo equipo de la MLS, el Inter Miami.

El seleccionado invita a "hacer historia" y comprar desde ahora las entradas para el partido que se realizará en un estadio actualmente en construcción en Fort Lauderdale, en los terrenos del antiguo Lockhart Stadium.

En este estadio provisional el Inter Miami realizará sus primeras dos temporadas mientras el grupo Miami Beckham United, al que pertenece el británico y los empresarios cubano-estadounidenses Jorge y José Mas, buscan construir el definitivo en Miami.

Beckham y sus socios tienen en mente un estadio de 25.000 asientos, un complejo comercial y parques públicos en los terrenos de un campo de golf al este del Aeropuerto Internacional de Miami.

La idea, que fue aprobada en por los votantes en un plebiscito de 2018, espera ahora el visto bueno de los términos del contrato por parte del concejo de Miami, que discutirá el tema el próximo 12 de diciembre.

We are grateful that today Miami Commissioners voted to allow #MiamiFreedomPark the opportunity to negotiate the best deal for the City.



We will continue to work to bring a new 58-acre public park, the MLS stadium for #InterMiamiCF, and more than 13,000 jobs to the community.