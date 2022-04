EFE

Un gol en el tiempo de prolongación de Anthony Caci impidió al París Saint-Germain festejar su recién conquistado título de Liga con una victoria, tras dejarse escapar este viernes el triunfo (3-3) en su visita al campo del Estrasburgo, en un encuentro en el que los parisinos llegaron al cuarto de hora final con una ventaja de dos tantos (1-3).

Pero ni el imponente once que alineó Mauricio Pochettino en el estadio de la Meinau, donde el técnico argentino no dudó en contar en ataque con el tridente compuesto por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe, que cerró el duelo con un doblete, impidió el tropiezo.



Y eso que el París Saint-Germain supo reaccionar al tempranero tanto del Estrasburgo que se adelantó a los tres minutos de juego en el marcador (1-0) con un gol del exjugador del Atlético de Madrid Kevin Gameiro.



Tanto al que tardó veinte minutos en responder el conjunto parisino, que igualó la contienda con un gol de Kylian Mbappe, que no desaprovechó un pase en profundidad de Neymar para establecer el 1-1 en una jugada en la que el delantero francés volvió a hacer gala de su velocidad.



Los mismos protagonistas de la jugada que dio origen al segundo tanto del París Saint Germain, obra del marroquí Achraf Hakimi, que estableció en el minuto 64 el momentáneo 1-2 al finalizar una jugada trenzada entre Neymar y Mbappe.





Marcador que los de Pochettino ampliaron todavía más, cuatro minutos más tarde, en una acción en la que Kylian Mbappe, que sumó su vigésimo cuarto tanto en el campeonato liguero, no desaprovechó un fallo de la defensa local para firma el 1-3.



Un marcador que pareció sentenciar un choque, en el que el Estrasburgo volvió a soñar con lograr positivo, tras reducir su desventaja (2-3) a los 75 minutos con un gol en propia meta del italiano Marco Verratti, que introdujo en su meta un remate de cabeza del senegalés Habib Diallo.



Gol que desató el nerviosismo en el París Saint-Germain que se dejó escapar la victoria en el tiempo de prolongación con un gol de Anthony Caci que estableció en el 92 el definitivo 3-3, que permitió al Estrasburgo regresar a las plazas europeas.