El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, confirmó que el delantero francés Moussa Dembélé, ausente de los últimos dos encuentros por el desvanecimiento que sufrió en un entrenamiento hace semanas, estará "a disposición" para jugar mañana contra el Eibar.



"Esta semana trabajó toda la semana de menor a mayor, creciendo bastante bien en los entrenamientos, así que mañana va a estar a disposición y esperemos, si le toca jugar, encontrar la mejor versión y las opciones que nos da como futbolista", explicó el entrenador del Atlético sobre un futbolista que se espera que arranque desde el banquillo, ya que Dembélé no ha entrado en los ensayos de alineación titular durante la semana.

El conjunto rojiblanco, líder de LaLiga Santander, ha visto estrecharse su margen a solo un punto sobre el Real Madrid y dos sobre el Barcelona tras perder 16 de los últimos 33 puntos en juego, con ocho jornadas por delante, pero Simeone insistió en centrarse exclusivamente en el duelo del Eibar al ser preguntado por esto.



"Tenemos un partido mañana muy importante contra un equipo que tiene distintas situaciones de necesidad, pero con el objetivo igual que nosotros, que es ganar y obviamente enfocamos toda la semana pensando en este encuentro", consideró.

Simeone ha visto a la plantilla durante esta semana "con mucho entusiasmo y con mucha ilusión" de cara al partido, pese a las bajas por lesión del uruguayo Luis Suárez y el portugués Joao Félix.

"En principio mañana no van a estar Joao y Suárez, van a estar todos los futbolistas que tenemos a disposición. Siempre hemos hablado desde el principio de temporada que al tener a todos tenemos una opción importante con los cinco cambios de generar una oportunidad ilusionante para que el equipo compita bien y esperamos generar esto mañana", argumentó.

Sobre el Eibar, explicó que en los últimos tiempos ha usado "distintos sistemas" y que espera que opten por un 4-4-2 que les da "más seguridad", ante el cual el entrenador del Atlético baraja si defender con tres centrales y carrileros o hacerlo con una línea de cuatro futbolistas.

"Nosotros buscaremos en la elección que tengamos si jugar con (Mario) Hermoso o (Renan) Lodi provocar esta situación de tres centrales o jugar con cuatro como entrenamos toda la semana, ya que Mario no estuvo", añadió Simeone.

Respecto al técnico rival, José Luis Mendilíbar, Simeone destacó su "personalidad" y lo que ha "transmitido" a su equipo. "Lo hemos visto con hechos en el campo y no me imagino otra situación que encontrar un rival competitivo como lo hemos encontrado en los últimos años", opinó.

El Atlético se ha encontrado durante esta semana con varias pancartas de apoyo de los aficionados en su centro de entrenamientos, con lemas como 'Quien no crea, que no venga' o 'Morid por el Atlético de Madrid', en un momento en el que los aficionados no pueden ir a los estadios por la pandemia.

"La gente siempre la hemos sentido cerca durante toda esta temporada y durante todos estos años en el club, como jugador y como entrenador. Obviamente cuando podían estar en el campo era más carnal, más visible y más sensible a lo que podíamos ver y sentir. Hoy se muestran de otra manera en la posibilidad y oportunidad que tienen, y evidentemente todo lo que puedan reflejar lo sentimos, lo queremos y nos hace muy bien", finalizó Simeone.

