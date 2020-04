GOAL

Sandro Rosell fue presidente del Barcelona y antes como vicepresidente de Joan Laporta fue una pieza clave en el fichaje de Ronaldinho. El exdirigente cree que el brasileño llegó a estar a la altura de mejor Messi, al que considera el mejor de la historia.

"Messi es el mejor de la historia del fútbol, todas las temporadas. Aunque para mi, y no soy objetivo, Ronaldinho fue igual de bueno o mejor que Messi durante un par de temporadas", asegura el dirigente en una entrevista en Mundo Deportivo.

¿La aportación de Messi al club?: "Mucho. Muchísimo. El que más ha aportado al Barça en la historia del Club desde su fundación. Pero el Barça también aporta muchísimo a Messi. Es una relación bilateral. No perdamos la perspectiva, Messi pasará, dejará un recuerdo imborrable, pero el Barça seguirá".

La encarcelación de Ronaldinho: "No tengo ninguna duda de que Ronaldinho no sabe aún por qué le han encerrado. Alguien le engañó y no le explicó la verdad. Él es fútbol y sonrisa. Espero que continúe pensando en fútbol, pero sobretodo que siga sonriendo".

La importancia de Ronaldinho en la historia del Barcelona: "Fue una pieza fundamental. Cambió la historia del Barça. Del pesimismo colectivo al optimismo. Volvió la sonrisa, la magia y los resultados deportivos al Club. Y además ejerció como mentor de Messi".