Ruben Blanco puts on a top level performance and @atleticodemadrid drop points at home 👇 El @rccelta y el #AtleticoMadrid empatan en el Wanda Metropolitano 🏟 #AtletiCelta #LaLiga

A post shared by beIN SPORTS USA (@beinsportsusa) on Sep 21, 2019 at 11:33am PDT