Ernesto Valverde, entrenador del Barça, se va del sur de la Florida con buenas sensaciones tras la victoria de 2 goles a 1 contra el Nápoles en Miami, y espera llegar "con garantías" al primer encuentro de Liga, contra el Athletic de Bilbao.



El técnico azulgrana explicó que su intención es probar a todos los jugadores para ver qué cosas deben de cambiar y mejorar de cara al inicio de la temporada.

"La idea era que acumularan minutos, ver a algunos jugadores que se han incorporado nuevos, ver qué opciones hemos tenido y que otras cosas debemos mejorar", dijo el entrenador tras la victoria del Barcelona en el Hard Rock Stadium de Miami.



Valverde habló de las últimas incorporaciones, especialmente de Junior Firpo. Sobre este jugador confía en que "su desparpajo en el ataque" les ayude a lo largo de esta temporada.

"Creo que tiene que mejorar cosas, tiene que adecuarse al equipo, pero es lo normal en un debutante cuando llevas tan poco tiempo, así que espero que mejore y nos ayude", dijo.



El próximo sábado, el Barcelona volverá a verse las caras contra el Nápoles en el partido de vuelta que se celebrará en Michigan (EE.UU.), que será el último de la gira de pretemporada antes del arranque de la Liga española.



Por eso, Valverde prometió "hacerlo lo mejor posible" con el objetivo de llegar al primer partido liguero "con garantías", aunque sabe que los jugadores del Athletic de Bilbao "estarán un poco más rodados" que ellos.



"Nos tenemos que adecuar a la pretemporada que tenemos y en función de eso vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, queremos llegar al partido del Athletic con garantías, sabiendo que quizás estén un poco más rodados que nosotros", comentó.



El técnico admitió que no sabe cuál va a ser el futuro de Philippe Coutinho, aunque aseguró que para él tiene "el mismo plan" que para el resto de jugadores.



"Hoy no han participado Arthur (Melo) y Arturo (Vidal) porque llevan apenas dos semanas de entrenamientos pero el plan que tenemos con él es el mismo que tenemos con los demás", comentó.



En ese sentido, confía en que el brasileño "pueda jugar algunos minutos" porque, según dijo, "es un jugador que está con nosotros y contamos con él".



"Pensamos que seguirá con nosotros, no tenemos que pensar lo contrario, sé que se habla de muchas cosas, pero en principio es un jugador nuestro que nos ha ayudado mucho y que esperamos que lo siga haciendo", agregó.



Valverde admitió estar satisfecho con la actuación de Antoine Griezmann en el primer tiempo del encuentro contra el Nápoles en Miami, aunque reconoció que la humedad y las altas temperaturas jugaron en su contra.



"Ha estado muy activo y ha hecho un gran primer tiempo, quizás nos ha faltado jugar con un poco más de ritmo en el primer tiempo, pero la humedad y el calor se hacían notar", dijo al tiempo que anunciaba que el francés volverá a jugar en el último partido por tierras estadounidenses.

Otro de los nombres que suenan con más fuerza en el mercado de fichajes es el retorno de Neymar Jr. al Fútbol Club Barcelona. Valverde, sin embargo, prefirió no hablar del brasileño "porque es un jugador que está en otro equipo y no tenemos nada que decir".

