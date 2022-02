EFE

El delantero del Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang explicó por qué decidió fichar por el conjunto azulgrana: "El Barça es el Barça y no puedes decirlo que no".



Días después de estrenarse como goleador en LaLiga con un triplete ante el Valencia, el punta gabonés atendió a Sport, Mundo Deportivo y L'Esportiu para hablar sobre sus primeras semanas en el club.

¡DESEO! En una extensa entrevista con Mundo Deportivo 🗞🇪🇸, el delantero Pierre Emerick Aubameyang 🔥🇬🇦 reveló su gran objetivo con el FC Barcelona 🔵🔴: "Quiero ganar aquí LaLiga y la Champions League". ¿Lo logrará en algún momento 🧐? pic.twitter.com/ZoNz1i3o7o — GOLPERU (@GOLPERUoficial) February 22, 2022

"Fichar por el Barça es una oportunidad que tienes una vez en la vida", insistió Aubameyang, consciente de que el equipo no pasa por su mejor época, pero convencido de que "pronto volverá al lugar donde se merece estar".



El ex jugador del Arsenal tiene claro qué ha venido a aportar: "Llevo muchos años marcando goles, y eso es lo que intentaré seguir haciendo. Quiero marcar muchos goles que puedan ayudar al equipo a conseguir victorias, que siempre es lo más importante".



Respecto a su adaptación, Auba asegura que está siendo fácil. "No me está constado adaptarme, porque había mirado muchos partidos del Barça, y en el Arsenal, con Arteta, hacíamos un juego parecido al de aquí", apuntó.



Con el segundo partido de la eliminatoria de la Liga Europa ante el Nápoles a la vuelta de la esquina, el gabonés se mostró ambicioso.

🎙️ ¿Cuándo fueron los primeros contactos entre Aubameyang y el FC Barcelona?



💬 "La semana antes ya sabía que podía acabar fichando por el Barça. Sí, la semana antes ya hubo contactos y yo lo sabía"



🎙️ ¿También pudo fichar por el Barça en el mercado invernal de 2020? pic.twitter.com/llDlwEbHo7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 22, 2022

"Queremos ganar la Europa League, estamos preparados y tenemos muchas ganas de avanzar. Además, es uno de los caminos para acceder a la próxima Champions. En la ida hicimos un buen partido, nos faltó marcar uno o dos goles, pero allí seguro que tendremos opciones. Tenemos que ser más 'killers'", afirmó.



En el Camp Nou se ha encontrado con una generación de futbolistas que pisa fuerte, como Pedri, Gavi o Nico -"jugadores muy buenos que juegan mucho al fútbol", subraya- y con Ferran Torres, al que conoce bien por haber coincidido en la Premier League.



"Ferran es un chico que tiene mucha calidad. Le he visto jugar en el City muchas veces y es fácil cuando tienes jugadores buenos como él. Solo tienes que mirarlo un poco y ya tienes suficiente", resumió.