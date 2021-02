EFE

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que le "consta" que el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, ha "participado en reuniones sobre la Superliga" europea y ha instado al mandatario a "aclarar" si le ha dado "apoyo explícito", durante la conferencia virtual 'Soccerex'.



"Tengo mis dudas sobre el presidente de la FIFA, debe aclarar si ha participado en reuniones de este proyecto, que a mí me consta que sí, y si en alguna de esas reuniones ha dado apoyo explícito. Debe aclarar si el nombre en clave W01 que aparece se refiere a Gianni Infantino, como todo el mundo creemos, debe aclarar esa situación", afirmó Tebas durante su participación en este foro virtual.



El máximo responsable de la asociación de clubes de fútbol profesionales españoles matizó que "la FIFA no es Infantino". "Lo que tengo mis dudas es si el presidente de la FIFA está en el mismo barco que la FIFA", agregó Tebas en referencia a la nota de hace dos semanas de la organización mundial y las confederaciones continentales en la que rechazaban conjuntamente el proyecto de Superliga europea y afirmaban que los clubes y jugadores que participaran en ella no contarían con su reconocimiento.



El presidente de LaLiga insistió en que este proyecto de competición de grandes clubes europeos, que según el último documento filtrado por el diario británico "The Times" constaría de 15 equipos -entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid españoles- a los que se habría ofrecido unos 350 millones de euros a cada uno por unirse a la competición, supondría un impacto devastador para el esquema competitivo del fútbol europeo.



"Si la Superliga fuera parte del futuro, habría que ir cerrando las ligas, la UEFA tendría que cerrar su institución, porque parece que se lo queda todo la Superliga. La Superliga europea, y lo han dicho las confederaciones, no es un proyecto que deba estar, porque además es la ruina para las ligas nacionales y para esos mismos clubes. Se carga un ecosistema que va muy bien y se lo quedan para ellos", argumentó.



En este sentido, en la parte final de su intervención en 'Soccerex' insistió en que los grandes organismos como la FIFA deben "pensar mucho el daño que hacen" con sus decisiones.



"Se hablaba de un Mundial de clubes de 1.000 millones, sabíamos que eso no era posible, o inventarse Superligas... Cuidado con el ecosistema que tenemos, porque podemos hacer tambalear a todo el fútbol, grande, pequeño y mediano", concluyó.