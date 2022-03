Increíblemente, el partidazo entre México y Estados Unidos en el Estadio Azteca termina sin goles.

-

The game at the Estadio Azteca ends with no goals despite plenty of chances for both sides.



⏱️ FT 🇲🇽 0 vs 🇺🇸0 #CWCQ pic.twitter.com/JmhyGs1Fbs