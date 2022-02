WTA - Saint-Pétersbourg : Kontaveit renverse Sakkari et remporte son 6eme titre

Le 20 sur 20 pour Kontaveit



Indoor wins 😮

Ostrava champion 🏆

Moscow champion 🏆

Cluj-Napoca champion 🏆

St. Petersburg champion 🏆@AnettKontaveit_ is the sixth player with 20+ consecutive indoor wins since 1989! pic.twitter.com/3W8lZ78uBC



— wta (@WTA) February 13, 2022

SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur indoor, 614 491€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour

1er tour

Cornet (FRA)

Depuis quelques mois maintenant, Anett Kontaveit est tout simplement inarrêtable en indoor. En effet, ce dimanche,Si la joueuse grecque avait remporté le premier set au terme d'un premier long combat et menait ensuite 3-1, l'actuelle 9eme à la WTA n'a rien lâché et a renversé une situation bien périlleuse. Après un débreak à 3-2, cette dernière a dû attendre le jeu décisif pour recoller, alors qu'elle a eu une balle de set à 6-5. Dans le tie-break, Kontaveit a commis moins de fautes que son adversaire pour l'emporter et égaliser à une manche partout (7-4).Dans le troisième et dernier set, le scénario a encore une fois été fou avec Sakkari qui a mené 5-2, avant de voir l'Estonienne marquer les cinq jeux suivants. Grâce à deux breaks, cette dernière a réalisé l'impensable pour revenir, puis passer en tête et finalement conclure sur sa mise en jeu. Cela fait désormais six titres sur le circuit WTA pour la native de Tallinn, dont les quatre derniers dans des tournois disputés sur du dur en indoor.Suite à cette nouvelle victoire, elle sera ce lundi 6eme mondiale, soit son meilleur classement.bat Sakkari (GRE, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 7-5bat Begu (ROU) : 6-4, 6-7 (4), 6-4bat Ostapenko (LET, n°7) : 6-3, 6-4bat Mertens (BEL, n°8) : 7-6 (7), 6-2bat Martincova (RTC) : 6-4, 6-2bat Sasnovich (BIE) : 7-6 (5), 4-6, 6-3bat Bencic (SUI, n°5) : 7-6 (7), 6-2bat Alexandrova (RUS) : 6-2, 6-4bat Martic (CRO) : 6-4, 3-6, 6-2bat Rybakina (KAZ, n°3) : forfaitbat Kvitova (RTC, WC, n°6) : 6-4, 6-0bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-2bat Cristian (ROU) : 6-2, 6-3bat Juvan (SLO, Q) : 6-1, 7-6 (2)bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-4bat Giorgi (ITA): 6-2, 1-6, 6-2bat Rakhimova (RUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4bat: 3-6, 6-2, 6-4bat Gracheva (RUS, Q) : 6-2, 6-1bat Zvonareva (RUS, WC) : 2-6, 6-1, 6-4bat Zhang (CHN) : 6-3, 6-1bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-1bat Wang (CHN, WC) : 6-1, 6-4bat Peterson (SUE, Q) : 7-6 (5), 6-2bat Linette (POL) : 7-5, 4-6, 6-4bat Pera (USA, LL) : 7-6 (3), 6-4bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 4-6, 7-6 (5)bat Van Uytvanck (BEL) : 4-6, 6-4, 6-3bat Vondrousova (RTC) : 7-5, 3-6, 6-4bat Teichmann (SUI) : 6-3, 1-6, 6-3