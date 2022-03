WTA - Lyon : Garcia atteint les quarts

Ce jeudi en 8eme de finale du tournoi WTA de Lyon, Caroline Garcia a mis du temps à se mettre en route contre Martina Trevisan. Cueillie à froid, la locale de l'étape a cédé sa mise en jeu et s'est retrouvée menée 0-3. Le temps de monter en régime et d'asséner un violent 6-1 pour finalement remporter le premier set 6-4. Plus friable en seconde manche, la Française a perdu trois fois son service. Rédhibitoire pour exister, elle s'est inclinée 2-6. Une gifle nécessaire pour se remobiliser visiblement car dans la manche décisive, "Caro" n'a jamais été mise en danger grâce à son bon pourcentage de premières balles (76%) et son agressivité lui permettant de rafler deux balles de break. Au terme des 2h05 de jeu, Caroline Garcia s'impose 6-4, 2-6, 6-3 et atteint les quarts de finale à Lyon où elle rejoint la Belge Alison Van Uytvanck.



Avant cette rencontre, la Russe Vitalia Diatchenko a créé la surprise en éliminant la tête de série numéro 3, la Suissesse Viktorija Golubic. Cependant, la Chinoise Shuai Zhang, tête de série numéro 8, n'a pas connu pareille mésaventure en dominant la Néerlandaise Arantxa Rus en deux sets.



LYON (France, WTA 250, dur extérieur, 193 127€)

Tenante du titre : Clara Tauson (DAN)



2eme tour

Garcia (FRA) bat Trevisan (ITA) : 6-4, 2-6, 6-3

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Gracheva (RUS) : 6-2, 6-4

Diatchenko (RUS) bat Golubic (SUI, n°3) : 7-6 (4), 4-6, 6-4

Zhang (CHN, n°8) bat Rus (PBS) : 6-4, 6-4



Paolini (ITA, n°5) - Korpatsch (ALL, Q)

Yastremska (UKR, WC) - Bucsa (ESP, Q)

Bondar (HUN) bat Boulter (GBR, Q) : par abandon

Cirstea (ROU, n°2) bat Voegele (SUI, Q) : 6-3, 7-5





1er tour

Garcia (FRA) bat Giorgi (ITA, n°1) : 5-7, 6-4, 6-0

Trevisan (ITA) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Gracheva (RUS) bat Kucova (SLQ) : 7-6 (0), 7-6 (2)

Van Uytvanck (BEL, n°7) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-0, 6-3



Golubic (SUI, n°3) bat Hontama (JPN) : 1-6, 6-4, 6-4

Diatchenko (RUS) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 2-6, 6-4

Rus (PBS) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-0

Zhang (CHN, n°8) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (3), 7-5



Paolini (ITA, n°5) bat Bara (ROU) : 4-6, 7-5, 6-3

Korpatsch (ALL, Q) bat Dodin (FRA) : 6-3, 1-6, 6-2

Yastremska (UKR, WC) bat Bogdan (ROU) : 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7)

Bucsa (ESP, Q) bat Cornet (FRA, n°4) : 1-6, 6-4, 6-1



Boulter (GBR, Q) bat Konjuh (CRO, n°6) : 5-7, 6-0, 6-3

Bondar (HUN) bat Miyazaki (JAP, Q) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Voegele (SUI, Q) bat Jacquemot (FRA, WC) : 4-6, 6-2, 6-3

Cirstea (ROU, n°2) bat Bolkvadze (GEO, Q) : 6-3, 6-1