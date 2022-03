Halep passe, Samsonova casse

INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

Quarts de finale



8emes de finale

3eme tour

Iga Swiatek revient de loin. La Polonaise, 4eme joueuse mondiale et tête de série n°3, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells aux Etats-Unis, sur dur extérieur, après sa victoire contre l'Allemande Angelique Kerber, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°15, en trois manches (4-6, 6-2, 6-3) et 2h10 de jeu. Dans la première manche, la Polonaise a été breakée d'entrée, malgré une première balle sauvée, avant de débreaker dans la foulée. Après deux nouvelles balles de break sauvées juste après, Iga Swiatek a perdu ses deux services suivants, pour ensuite se retrouver menée 5-2.La deuxième manche ne fut pas mieux pour les serveuses. Pire, de 1-0 en faveur de la 4eme joueuse mondiale à 4-2, aucune des deux joueuses n'a alors remporté sa mise en jeu. Mais à ce petit jeu-là, c'est bel et bien la tête de série n°3 qui avait encore un break d'avance et elle est ensuite même parvenue à conclure après un nouveau break, contre Angelique Kerber qui a cédé tous ses services, malgré une première balle de set sauvée (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la Polonaise est retombée dans ses travers, en se faisant breaker la première, à 2-2. Mais au lieu de se désunir, elle a su réagir et remporter les quatre derniers jeux, dont les deux derniers services de son adversaire d'un soir, pour valider son ticket pour les quarts (6-3). Prochaine adversaire : Madison Keys, victorieuse 6-1, 6-4 de Harriet Dart sans jamais se faire breaker., 26eme joueuse mondiale et tête de série n°24, qui a éliminé sa compatriote Sorana-Mihaela Cirstea, 27eme joueuse mondiale et tête de série n°26, en deux petits sets (6-1, 6-4) et 1h24 de jeu. En quarts de finale, elle affrontera la Croate Petra Martic, 79eme joueuse mondiale, tombeuse de la Russe Liudmila Samsonova, 32eme joueuse mondiale et tête de série n°28, en deux manches (7-6 (6), 6-4) et 1h55 de jeu. Dans le deuxième quart de tableau, la tenante du titre Paula Badosa a poursuivi sa route, s'imposant 6-4, 6-4 contre Leylah Fernandez, en réussissant le break décisif à 5-4 dans le premier set et 2-2 dans le deuxième. L'Espagnole affrontera la Russe Veronika Kudermetova, tombeuse de la Tchèque Marketa Vondrousova 7-6, 6-7, 7-5 dans un match de 2h55, où elle a servi pour le match à 7-6, 5-4, avant de perdre le deuxième set au tie-break, et s'arracher pour gagner le troisième grâce à unique break à 6-5.La Grecque sera opposée à la Kazakhe Elena Rybakina, tombeuse de Viktorija Golubic : 7-6, 6-2.Halep (ROU, n°24) - Martic (CRO)Swiatek (POL, n°3) - Keys (USA, n°25)Badosa (ESP, n°5) - Kudermetova (RUS, n°21)Sakkari (GRE, n°6) - Rybakina (KAZ, n°17)bat Cirstea (ROU, n°26) : 6-1, 6-4bat Samsonova (RUS, n°28) : 7-6 (6), 6-4bat Kerber (ALL, n°15) : 4-6, 6-2, 6-3bat Dart (GBR, Q) : 6-1, 6-4bat Fernandez (CAN, n°18) : 6-4, 6-4bat Vondrousova (RTC, n°30) : 7-6 (5), 6-7 (5), 7-5bat Saville (AUS, Q) : 4-1 abandonbat Golubic (SUI, n°31) : 7-6 (5), 6-2bat Kalinskaya (RUS, LL) : 5-7, 6-1, 6-0bat Gauff (USA, n°16) : 6-3, 6-4bat Raducanu (GBR, n°11) : 6-7 (3), 6-4, 7-5bat Kovinic (MNO) : 6-4, 7-6 (4)bat Tauson (DAN, n°29) : 6-7 (3), 6-2, 6-1bat Kasatkina (RUS, n°23) : 6-2, 6-1bat Kanepi (EST) : 7-6 (4), 6-3bat Riske (USA) : 7-6 (4), 6-1bat Sorribes Tormo (ESP, n°32) : 7-6 (4), 6-1bat Rogers (USA) : 6-1, 3-6, 6-3bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-4, 2-0 abandonbat Kontaveit (EST, n°4) : 3-6, 7-5, 7-6 (5)bat Kvitova (RTC, n°27) : 6-3, 6-0bat Mertens (BEL, n°20) : 6-3, 4-6, 6-3bat Azarenka (BIE, n°13) : 6-3, 6-4bat Paolini (ITA) : 7-5, 1-6, 7-6 (4)(Avec A.S.)