WTA - Guadalajara : Stephens seule tête de série dans le dernier carré

Les têtes de série ne sont décidément pas à la fête à Guadalajara. Une seule d’entre-elles prendra part au dernier carré du tournoi, en l’occurrence Sloane Stephens. L’Américaine, sixième dans la hiérarchie, a eu besoin de trois manches pour venir à bout de l’Australienne Daria Saville. La 610eme mondiale, qui a profité de l’abandon d’Emma Raducanu au premier tour, a fait douter la 57eme au classement WTA avec le gain de la première manche. Cette dernière a fini par dérouler pour aller chercher la victoire (4-6, 6-3, 6-2 en 2h28’). Pour une place en finale, Sloane Stephens retrouvera Anna Kalinskaya. La Russe a pris le meilleur sur Maria Camila Osorio Serrano, tête de série numéro 4. Menée quatre jeux à un dans le premier set, la 100eme mondiale a inversé la tendance et remporté cinq jeux de suite pour empocher le premier set. Une série qui s’est prolongée à l’entame de la deuxième manche. La Colombienne aura finalement remporté qu’un seul jeu dans ce set et s’incline lourdement (6-4, 6-1 en 1h14’).

Sorribes Tormo s’incline, Wang dans le dernier carré

Dans l’autre partie du tableau, Sara Sorribes Tormo a également échoué à rallier les demi-finales. L’Espagnole, tête de série numéro 3, a chuté en deux manches face à Marie Bouzkova. Après avoir concédé le break d’entrée, la Tchèque a su se reprendre pour revenir à trois jeux partout. Une deuxième série de trois jeux remportés consécutivement a offert à la 96eme mondiale le gain de la manche. La deuxième a démarré par un échange de breaks lors des trois premiers jeux. C’est ensuite que Marie Bouzkova a embrayé et, grâce à une série de cinq jeux remportés à la suite, validé son billet pour le dernier carré (6-4, 6-1 en 1h47’). Son prochain adversaire sera Qiang Wang. La Chinoise a, en effet, dominé Anna Karolina Schmiedlova en deux manches. Deux breaks dès l’entame du match a donné le ton avec un premier set à sens unique. La 144eme mondiale, après avoir vu la Slovaque effacer le break concédé dès l’entame de la deuxième manche, a pris les commandes avant de conclure à sa première occasion (6-2, 6-3 en 1h28’).



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 232 009€)

Tenante du titre : Sara Sorribes Tormo (ESP)



Demi-finales

Stephens (USA, n°6) - Kalinskaya (RUS)

Bouzkova (RTC) - Q.Wang (CHN)



Quarts de finale

Stephens (USA, n°6) bat Saville (AUS) : 4-6, 6-3, 6-2

Kalinskaya (RUS) bat Osorio (COL, n°4) : 6-4, 6-1

Bouzkova (RTC) bat Sorribes Tormo (ESP, n°3) : 6-4, 6-1

Q.Wang (CHN) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-2, 6-3



Huitièmes de finale

Saville (AUS) bat Dolehide (USA, Q) : 6-1, 6-3

Stephens (USA, n°6) bat Paquet (FRA) : 7-5, 6-4

Osorio (COL, n°4) bat Baptiste (USA, Q) : 1-6, 6-3, 6-3

Kalinskaya (RUS) bat X.Wang (CHN) : 6-4, 0-6, 6-4



Bouzkova (RTC) bat Bronzetti (ITA, Q) : 7-6 (2), 6-2

Sorribes Tormo (ESP, n°3) bat Frech (POL) : 6-0, 6-2

Schmiedlova (SLQ) bat Potapova (RUS) : 6-3, 7-6 (5)

Q.Wang (CHN) bat Tan (FRA) : 6-4, 6-2



1er tour

Saville (AUS) bat Raducanu (GBR, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 4-3 abandon

Dolehide (USA, Q) bat Zhu (CHN) : 4-6, 6-3, 6-4

Paquet (FRA) bat Masarova (ESP, Q) : 7-5, 7-5

Stephens (USA, n°6) bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 6-2, 6-2



Osorio (COL, n°4) bat Tomova (BUL) : 6-4, 6-3

Baptiste (USA, Q) bat Vuzmova (SLQ, Q) : 6-3, 6-3

X.Wang (CHN) bat Udvardy (HON) : 6-4, 4-6, 6-1

Kalinskaya (RUS) bat Q.Zheng (CHN, n°8) : 6-3, 2-6, 6-2



Bouzkova (RTC) bat Doi (JAP, n°7) : 4-6, 7-5, 6-4

Bronzetti (ITA, Q) bat McNally (USA, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Frech (POL) bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (5), 4-6, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°3) bat Volynets (USA, WC) : 6-4, 6-1



Schmiedlova (SLQ) bat Parrizas Diaz (ESP, n°5) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS) bat Tsurenko (UKR) : 6-4, 2-2 abandon

Q.Wang (CHN) bat Davis (USA) : 6-2, 6-1

Tan (FRA) bat Keys (USA, n°2) : 6-4, 1-6, 6-1