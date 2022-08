WTA - Cincinnati : Osaka et Bencic au tapis, Pliskova passe, Gauff abandonne

Gauff se tord la cheville et abandonne

Toujours une seule victoire au compteur pour Naomi Osaka depuis la fin du mois d'avril. Retombée au 39eme rang mondial, la Japonaise passe au travers de sa tournée américaine estivale sur dur, avec une défaite au deuxième tour à San Jose, et d'entrée à Toronto et à Cincinnati. Dans l'Ohio, l'ancienne n°1 a subi la loi de la Chinoise Shuai Zhang, 44eme, sur le score de 6-4, 7-5. Malgré ses 10 aces au compteur, elle a perdu son service à trois reprises : d'entrée de premier set, et elle n'a jamais été en mesure de revenir, puis à 1-1 et 5-5 dans le deuxième. Zhang a ensuite conclu sur un jeu blanc, et c'est donc elle qui affrontera la Russe Alexandrova. Un autre grand nom est tombé ce mardi au premier tour, en la personne de la championne olympique et n°11 mondiale, Belinda Bencic. La Suissesse a été éliminée par la Roumaine Sorana Cirstea, qui l'a emporté 6-2, 6-7, 6-4 en 2h38, dans un match marqué par sept breaks. La 40eme mondiale a facilement gagné le premier set, puis a perdu le deuxième 7-3 au tie-break après s'être retrouvée à deux points du match, avant de finalement gagner cette rencontre grâce à un break d'entrée de dernière manche.La n°12 mondiale Coco Gauff a également pris la porte, mais il s'agit pour elle d'un abandon. Alors qu'elle menait 5-3 dans le premier set contre Marie Bouzkova, l'Américaine s'est tordu la cheville et a ensuite perdu cinq jeux de suite. A onze jours du début de l'US Open, la Floridienne n'a voulu prendre aucun risque et a décidé de jeter l'éponge. Enfin, Karolina Pliskova, tête de série n°14, a fait respecter la logique en dominant Venus Williams sur le score de 7-5, 6-1, malgré un service irrégulier (8 aces, 6 doubles-fautes), et après avoir été menée 4-2 dans le premier set. Puis la pluie s'est invitée et les autres rencontres ont été interrompues.