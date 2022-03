Ligue A (F/J24) : Cannes et St-Raphaël déroulent

Battu par Mulhouse et Béziers lors des deux dernières journées, le RC Cannes (4eme) a profité de la réception de l'antépénultième, Chamalières, pour se refaire une santé et l'emporter 3-0 en 1h25, grâce notamment à 14 points de Micaya White (17pts pour Greisy Fine Martinez du côté des Auvergnates). Victoire facile également pour St-Raphaël (7eme), qui assure presque sa place en play-offs en l'emportant en trois sets et 1h14 de jeu contre la lanterne rouge France Avenir 2024. Laura Milos a marqué 17 pour les Varoises et Halimatou Bah 12 pour les jeunes Françaises. Les cinq autres matchs de la journée de dérouleront samedi.



LIGUE A (F) / 24EME JOURNEE

Vendredi 11 mars 2022

Cannes - Chamalières : 3-0 (25-19, 25-17, 25-22)

St-Raphaël - France Avenir 2024 : 3-0 (25-23, 25-9, 25-21)



Samedi 12 mars 2022

18h30 : Evreux - Marcq-en-Baroeul

19h30 : Terville-Florange - Nantes

20h00 : Paris St-Cloud - Vandoeuvre-lès-Nancy

20h00 : Aix-Venelles - Mulhouse

20h00 : Le Cannet - Béziers