Bleus : Mondial terminé pour Kevin Tillie

📣 Fin de Mondial pour Kévin Tillie

🔎 Blessé à la voûte plantaire lundi soir lors du huitième de finale remporté par la France face au Japon (victoire 3-2), Kevin Tillie ne participera pas à la fin du Championnat du monde.



👉 https://t.co/kZGZvb5b4v pic.twitter.com/JsUU3rByXf



— FFvolley (@FFvolley) September 6, 2022

Tillie, une absence de poids pour les Bleus

Les Bleus finiront le Mondial 2022 à un de moins. Alors que l’Italie se profile en quarts de finale dès ce mercredi à Ljubljana, Kevin Tillie ne pourra pas tenir sa place. Le réceptionneur/attaquant de l’équipe de France s’est blessé au pied droit au début de la troisième manche du match difficilement remporté face au Japon ce lundi dans le cadre des huitièmes de finale. Une blessure au niveau de la voûte plantaire qui est intervenue alors qu’il retombait au sol. Selon un communiqué de la Fédération Française de volleyball (FFVB), Kevin Tillie souffre d’une « rupture partielle de l’aponévrose plantaire superficielle du pied droit sur 20 millimètres », blessure qui a été confirmée ce mardi à l’issue des premiers examens passés par le futur joueur de Varsovie, élu MVP de la saison régulière du championnat de Ligue A masculine, auquel il a pris part sous les couleurs de Tours, la saison passée.Si elle annonce que Kevin Tillie « va passer des examens complémentaires », la FFVB confirme que le joueur de 31 ans « est d’ores et déjà indisponible pour la suite de la compétition ». Un forfait qui est un choc pour les Bleus, dont le central Barthélémy Chinenyeze, mais également une source de motivation supplémentaire avant d’affronter l’Italie pour une place dans le dernier carré. « C’est toujours difficile de perdre un joueur sur blessure, Kevin avait un peu sauvé le match contre la Slovénie, et hier (lundi), il avait bien commencé, c’est un joueur important qui amène beaucoup de stabilité au service, en réception, mais aussi au bloc et à l’attaque, on va tout faire pour aller jusqu’au bout pour lui », a confié dans le communiqué de la FFVB le joueur de Civitanova. Andrea Giani va donc devoir trouver des solutions pour composer sans celui qui a inscrit pas moins de 20 points depuis le début de la compétition, faisant de lui le sixième meilleur marqueur des Bleus, à égalité avec Nicolas Le Goff.