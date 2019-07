Strasbourg: Petrovic, la suspension surprise face au Maccabi !

Celle-là, c'est certain, personne ne l'avait vue venir... Pour preuve, la présence en conférence de presse mercredi de Stefan Mitrovic, qui évoquait alors ce premier match de la saison et donc ce match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue Europa, convaincu qu'il était alors de disputer cette rencontre européenne à la Meinau ce jeudi (20h45). A ceci près que le défenseur et capitaine du RCS est sous le coup d'une suspension, consécutive à une expulsion lors de son dernier match européen, c'était déjà en C3, avec La Gantoise... à l'été 2017. Rattrapé par l'UEFA, le Serbe s'installera donc en tribunes et son entraîneur Thierry Laurey a dû se résoudre à titulariser au sein de son arrière-garde le jeune Mohamed Simakan (19 ans).

Le onze strasbourgeois : Sels - Djiku, Simakian, L. Koné - Aaneba, Y. Fofana, J. Martin (Cap.), Bellegarde, Carole - Da Costa, Ajorque.