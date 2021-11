OL : Toko Ekambi marche sur l’eau

⚽⚽⚽⚽⚽ Bᴇsᴛ sᴛʀɪᴋᴇʀ

Un nouveau doublé pour Karl Toko Ekambi en @EuropaLeague, qui porte son total à 5⃣ buts dans la compétition et prend la 1ère place du classement des buteurs !#SPAOL pic.twitter.com/kgPJq44aqL



— Olympique Lyonnais (@OL) October 21, 2021

Les supporters lyonnais n’ont pas toujours été très tendres avec Karl Toko Ekambi depuis son arrivée en provenance de Villarreal, au début de l’année 2020. Notamment à l’issue d’une première saison conclue par ses occasions ratées face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, une compétition où il n’aura pas réussi à inscrire le moindre but. Mais l’ancien Angevin, auteur de 14 buts en Ligue 1 lors du dernier exercice, s’est bien repris depuis. Et il est tout simplement impressionnant depuis la mi-septembre.





Resté muet jusqu’au déplacement à Glasgow en Ligue Europa, il a ouvert son compteur dans l’antre des Rangers et ne s’est plus arrêté depuis. Lors de ses dix derniers matchs, il a ainsi compilé neuf buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues, et il est le meilleur buteur de la C3 avec cinq réalisations ! Encore buteur samedi dernier contre Lens au Groupama Stadium (2-1), où il a ouvert le score dans ce match qui a permis aux Gones de recoller au Top 5, Karl Toko Ekambi est donc sur un nuage.

Da Silva : "Il est en pleine confiance"

Et ses coéquipiers ne peuvent qu’apprécier tout ce qu’il apporte, comme n’a pas manqué de le souligner Damien Da Silva en conférence de presse avant le match face au Sparta Prague. "Je le connais depuis un petit moment, puisqu’on a joué tous les deux dans les divisions inférieures. Et j'ai toujours adoré ce joueur. Il a connu une grosse progression et aujourd'hui, il est en pleine confiance. Et ça se sent. Il porte l'équipe vers l'avant et il marque beaucoup de buts", a souligné le défenseur lyonnais, saluant aussi "un très bon mec qui fait partie des leaders du groupe et le tire vers le haut."Peter Bosz a fait de l’international camerounais un de ses hommes de base, lui qui décrivait en début de saison, juste après avoir fait sa connaissance, "un très bon joueur et un joueur intelligent". Il pourrait souffler un peu et débuter sur le banc pour la réception de Prague, deux semaines après être devenu, grâce à son doublé dans la capitale tchèque, le premier joueur de l’histoire de l’OL à réussir à inscrire cinq buts lors des trois premiers matchs d’une phase de groupes d’une coupe d’Europe. Et il pourrait éventuellement faire fructifier son total en rentrant lors de ce match qui peut permettre aux Lyonnais d'assurer définitivement une qualification déjà bien engagée.