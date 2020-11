Naples : Insigne demande que le numéro 10 de Maradona ne soit plus porté

Jeudi soir, Naples s'est imposé en Ligue Europa contre Rijeka (2-0) lors d'un match qui a été, un peu avant le coup d'envoi, un hommage envers Diego Armando Maradona, décédé mercredi des suites d'un arrêt cardiaque. Les supporters du club italien ont notamment utilisé des fumigènes autour du San Paolo en criant leur amour pour la légende argentine. En plus de ça, les joueurs de Naples avaient tous un maillot floqué du numéro 10 et du nom "Maradona", avant de disputer cette rencontre.







Un numéro mythique qui a été évoqué par l'actuel capitaine, Lorenzo Insigne, après la victoire des joueurs dirigés par Gennaro Gattuso. "C'est normal que le 10 soit toujours à lui. C'est le plus grand joueur de tous les temps, nous sommes fiers de l'avoir eu à Naples, en tant que capitaine. Pour nous, Maradona est une fierté. J'ai du mal à parler, la nouvelle de sa disparition est un choc. Diego a toujours défendu ce club et cette ville (...) On l'a toujours eu dans le coeur", a exprimé Insigne.

Un numéro qui n'a plus été porté depuis la saison 2006-2007