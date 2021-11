Ligue Europa : Les équipes probables de l’OL, l’OM et Monaco

📸 Entraînement au Brøndby Stadion !

Les destins des clubs français en Ligue Europa ne sont pas encore clairement connus avant la 5eme journée de phase de poule. Si c’est fait pour l’Olympique Lyonnais, ça sent bon pour l’AS Monaco et il faut encore cravacher pour l’Olympique de Marseille. L’issue peut être brillante pour les trois clubs français engagés mais le trois sur trois est encore loin d’être acquis.Lyon est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et assuré de terminer premier. L’OL jouera encore la C3 en mars prochain. Jeudi (coup d’envoi à 21 heures), un déplacement à Bröndby est au programme pour tenter d’améliorer l’impeccable bilan de 4 succès en autant de sorties. Avec quelle équipe ? Peter Bosz pensait faire tourner initialement, mais l’OL a vu son match contre l’OM être prématurément interrompu dimanche soir suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet.Pour garder le rythme après la trêve internationale, le coach rhodanien devrait finalement titulariser quelques cadres et faire quand même un peu tourner. Ainsi, Da Silva et Lukeba devraient composer la charnière centrale avec Henrique à gauche et Gusto à droite. Keita pourrait débuter au milieu comme Kadewere et Slimani sur le front offensif selon L’Equipe. Ce qui pourrait donner le onze de départ suivant :





De son côté, l’OM sera le premier sur le pont ce jeudi dès 18h45 en Turquie où un périlleux déplacement est prévu contre Galatasaray. Suite à quatre résultats nuls, le club marseillais est 3eme du groupe E à un point de la Lazio Rome et 4 de l’équipe turque. Il serait donc bien inspiré d’aller gagner dans le cratère d’Istanbul avant de recevoir le Lokomotiv Moscou. Pour cela, il ne pourra pas compter sur Payet, ni sur Rongier, tous deux suspendus. Gerson devrait remplacer le premier au sein d’un onze qui pourrait être celui-ci : Lopez – Saliba, Caleta-Car, Luan Peres – Kamara, Gueye – Lirola Guendouzi, Gerson, De La Fuente – Milik.

Monaco avec ses forces vives du moment

Enfin, Monaco est bien parti après avoir enregistré 2 victoires et 2 nuls dans le groupe B. En tête deux points devant la Real Sociedad, le club de la Principauté retrouve jeudi soir (21 heures) l’équipe basque qui l’avait accrochée à l’aller (1-1). Un succès et la qualif sera assurée. Mais en cas de revers, ce serait les barrages. Pour cet important rendez-vous, Niko Kovac, privé de Diatta et Fabregas, pourrait quasiment installer sa meilleure équipe du moment. Un onze qui pourrait ressembler à ça :