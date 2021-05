Ligue Europa : Le grand soir de Bruno Fernandes ?

Pour la deuxième année consécutive, Bruno Fernandes a remporté le trophée Sir Matt Busby, décerné par les supporters de Manchester United au meilleur joueur de la saison. Un titre dont Eric Cantona avait été le premier vainqueur non britannique en 1994, avant de récidiver deux ans plus tard. Un point commun entre le Portugais et « Eric The King », à qui on le compare parfois outre-Manche ?

Meilleur buteur de la Ligue Europa en 2019-2020

S’il est encore (très) loin de faire l’objet d’un culte comme le Français, le numéro 18 des Red Devils, rapidement devenu un chouchou des fans lors de son arrivée en janvier 2020, apprécie la comparaison. "C’est un honneur d’être comparé à lui, parce qu’il a vraiment eu un énorme impact ici et qu’il a gagné des titres majeurs avec le club, a-t-il ainsi confié à la BBC. Mais quand on vous compare à ce genre de grands joueurs, il faut être encore meilleur chaque jour. Ça me fait travailler encore plus dur. Et pour moi, c’est une bonne pression."

A en croire ses statistiques, cela fonctionne, puisqu’il a terminé, pour sa première saison pleine en Angleterre, troisième meilleur buteur de Premier League (18 buts, dont 9 penaltys) et deuxième meilleur passeur (12 passes). Auteur de quatre réalisations, dont, là encore, la moitié de penaltys, et d’une passe en Ligue des Champions, il a ensuite compilé 5 buts (deux penaltys) et 4 passes décisives en Ligue Europa, une compétition qui lui réussit bien. L’ancien du Sporting a été retenu deux fois dans l’équipe type de l’UEFA, en 2018 sous les couleurs du club lisboète et avec Manchester United la saison dernière, finissant également meilleur buteur (8 buts).

Les doutes de Roy Keane



Il aurait tout intérêt à briller lors de la finale, mercredi soir (21h) contre Villarreal à Gdansk (Pologne). Notamment pour faire taire certaines critiques, qui disent qu’il n’est parfois pas assez présent dans les grands matchs. C’est le cas de l’ancien Mancunien Roy Keane, partenaire de « Canto » à MU, qui n’avait guère apprécié la prestation très effacée du Portugais lors du derby face à City en demi-finale de la League Cup (0-2).

"Fernandes a été beaucoup encensé, et les gens l’ont comparé à Cantona ces derniers mois. Mais Cantona…Fernandes n’a pas fait grand-chose ce soir, avait tonné l’Irlandais sur Sky Sports. Les grands joueurs répondent présent lors des grands matchs. C’est ce que Cantona faisait, pour remporter des trophées." Bruno Fernandes sait ce qu’il lui reste à faire…