Arsenal : Odegaard, une vie en prêt

Il divise déjà les grands anciens d’Arsenal. Prêté fin janvier par le Real Madrid jusqu’à la fin de saison, Martin Odegaard, apparu à six reprises en Premier League et deux fois en Ligue Europa, n’a toujours pas marqué ni délivré la moindre passe décisive depuis son arrivée dans la capitale anglaise. Pour Martin Keown, historique défenseur des Gunners, l’ex-futur prodige norvégien, aujourd’hui âgé de 22 ans, n’est peut-être pas fait pour la Premier League. S’il reconnaît qu’Odegaard est "très talentueux", il ne le ferait pas débuter. "On n’a pas le temps pour un joueur en devenir. On doit gagner des matchs et il n’est tout simplement pas prêt. Il l’a prouvé", a jugé Keown sur BT Sport.



Selon son ex-partenaire Ian Wright, il faut, au contraire, lui laisser le temps "parce qu’il fait jouer les autres. C’est un joueur généreux", a confié l’ancien buteur dans son podcast, allant même jusqu’à le comparer à Paul Gascoigne… Ce qui est indéniable, c’est que le bilan statistique d’Odegaard est clairement suffisant. Même s’il peut en partie s’exprimer par son manque de rythme, lui qui n’avait joué que 6 minutes lors de ses deux derniers mois avec le Real. Un club madrilène où il a débarqué début 2015, à l’âge de 16 ans, précédé d’une flatteuse réputation. Mais il aura surtout avec le Castilla, la réserve du club merengue, avant d’être prêté successivement dans trois clubs, au sein de deux championnats différents.

Arteta : "Il s’est intégré très, très vite"



Après les Pays-Bas, où il s’est mis en évidence sous les couleurs d’Heerenveen puis de Vitesse Arnhem, il est retourné en Liga la saison dernière, en rejoignant la Real Sociedad. Et il avait confirmé sa progression sous les couleurs du club basque, glanant notamment le titre de meilleur joueur du championnat espagnol en septembre 2019, avant de marquer quelques mois plus tard à Bernabeu face au club merengue, qu’il avait contribué à éliminer au stade des quarts de finale de la Coupe du Roi. Un exercice plus qu’encourageant qui avait convaincu les supporters madrilènes et surtout leurs dirigeants, puisque le Norvégien, de retour de prêt, n’allait rien coûter en transfert lors de ce mercato compliqué financièrement.

La passe monstrueuse signée Martin Ødegaard :





Mais Zinedine Zidane a vite arrêté de lui faire confiance, et il a dû rapidement se contenter de miettes. Un nouveau prêt, sans option d’achat, était donc inévitable, pour qu’il puisse engranger du temps de jeu. Et s’il est donc loin de convaincre certaines anciennes gloires du club nord-londonien, son entraîneur est "très content" de lui. "Je trouve qu’il s’est intégré très, très vite dans l’équipe. Et il a été phénoménal que ce soit au niveau du comportement, de l’attitude ou encore de son rythme de travail", apprécié ainsi Mikel Arteta, qui compte sur le jeune Scandinave. Va-t-il lui rendre cette confiance, dès jeudi sur la pelouse de l’Olympiakos en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa ?