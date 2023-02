Le Milan AC a un pied en quart de finale de la Ligue des Champions après son court succès face à Tottenham ce mardi soir à San Siro. Les hommes de Stefano Pioli l'ont emporté 1 but à 0 suite à une réalisation de Brahim Diaz dès la 7e minute du match. Les Milanais ont ainsi remporté un match important devant leur public et iront en Angleterre le 8 mars prochain avec plus de confiance. Le Milan AC n'a cependant pas réussi à faire le break ensuite, alors que les Anglais ont tout donné afin d'égaliser. Harry Kane ou Heung-Min Son ont tenté, mais sans réussite. La possession de balle a été assez équitable, tout comme le nombre de tirs.