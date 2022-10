Dortmund et Manchester City se sont quittés sur un nul vierge (0-0) qui fait les affaires des deux équipes, mercredi, en Ligue des Champions, City terminant premier du groupe G et Dortmund assurant son billet pour les huitièmes de finale. Séville, troisième, et vainqueur de Copenhague (3-0), n'est qu'à trois unités des Allemands avant la dernière journée, mais le Borussia ayant l'avantage de buts particulier (4-1, 1-1), il ne peut plus être dépassé par les Andalous. Les Citizens, de leur côté, avec 11 unités au compteur, ont traversé presque sans forcer -- sauf peut-être au match aller où Dortmund a mené 1-0 à l'Etihad -- la phase de poule avant un dernier match pour du beurre contre Séville mercredi prochain.

Pep Guardiola avait d'ailleurs choisi de faire pas mal tourner au coup d'envoi, offrant à Stefan Ortega sa première titularisation de la saison dans les cages et sortant Erling Haaland après seulement 45 minutes sur son ancien terrain de jeu. On ne peut pas dire que les deux équipes n'ont pas essayé de l'emporter. En première période, les locaux auraient mérité de prendre l'avantage, notamment par Youssoufa Moukoko qui a eu quelques belles opportunités. En seconde période, c'est plutôt City qui a été menaçant, mais le gardien suisse Gregor Kobel a multiplié les parades, stoppant en particulier un pénalty plutôt bien tiré par Riyad Mahrez vers l'heure de jeu.

Il s'agit tout de même du deuxième pénalty raté en C1 par l'Algérien, qui s'était déjà manqué contre Copenhague, alors que Manchester City, avec 25 pénalties ratés depuis la saison 2016/2017, est la pire équipe anglaise dans cet exercice sur cette période. Mais tout cela n'intéressera au final que les statisticiens. City sera bien dans le premier chapeau, celui des équipes qui recevront au retour, pour le tirage au sort des huitièmes prévu le 7 novembre. Il va aussi pouvoir se concentrer sur les trois matches de Premier League qu'il lui reste avant la coupure pour le Mondial-2022, où il mène la chasse derrière