L'Eintracht Francfort est l'une des équipes surprenantes de cette édition de Ligue des Champions. Face à un Napoli dans une forme exceptionnelle, il fallait que la Deutsche Bak Park soit le théâtre d'une performance étincelante de son équipe pour que les Allemands s'imposent. Finalement, ils ont été battus sans trop de difficulté par des Napolitains biens supérieurs. En première période, les Italiens ont sorti les crocs d'entrée. Après 36 minutes, leur domination aurait pu être concrétisée si le crack Géorgien, Khvicha Kvaratskhelia avait transformé son penalty.

Finalement, il aura fallu attendre quatre minutes de plus pour voir Victor Osihmen porter la marque à 1-0 grâce à une passe décisive de Hirving Lozano. En seconde période, les Allemands n'ont pas réussi à renverser le match et à se montrer plus dangereux. A l'heure de jeu, Randal Kolo Muani a été exclu d'un carton rouge direct et a laissé son équipe à 10 contre 11. Il ne pourra pas non plus participer au match retour. Terrible pour les Allemands qui perdent leur attaquant en pleine bourre, en plus d'être menés de deux buts avant le match retour. A la 65ème minute, Giovanni Di Lorenzo a inscrit le deuxième but de la rencontre après une passe décisive de son compatriote géorgien. L'opération napolitaine est parfaite.