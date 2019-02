L’Atlético a réalisé une très grosse performance en venant à bout de la Juventus Turin (2-0), mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et si Cristiano Ronaldo est parti fâché et en chambrant, Diego Simeone n'est pas en reste. Sur le premier but de son équipe, il est sorti de ses gonds en réalisant une célébration obscène. Interrogé sur les raisons de ce geste, il a répondu: "J’ai exprimé ce que je ressentais parce que mettre Costa et Koke qui ne jouaient plus depuis un mois, un mois et demi, il fallait avoir des couilles. Je l’ai fait et ça a bien marché". Pas sûr cependant que l'UEFA ne se contente de cette explication...

El Cholo comprobó, años más tarde, que todo sigue en su sitio.https://t.co/qAGrJ8pIZT pic.twitter.com/N1FkDUi0SZ — AS (@diarioas) 20 février 2019