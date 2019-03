Sancho "a beaucoup à apprendre"

Jadon Sancho avait une excellente occasion de briller il y a trois semaines, lors du déplacement du Borussia Dortmund en terre anglaise, qui plus est à Wembley, pour affronter Tottenham en Ligue des champions. Ce ne fut pas le cas. Le jeune prodige anglais de 18 ans s’est montré bien discret et, surtout, son équipe a pris l’eau face aux Spurs (3-0). Pourra-t-il se rattraper ce mardi soir, lors de la manche retour entre les deux équipes, dans l’antre des Borussen ?

Après avoir littéralement explosé en début de saison, en étant décisif à chaque apparition ou presque, Sancho est bien plus irrégulier ces dernières semaines. En 2019, il n’a marqué "que" deux buts en 7 sorties de Bundesliga. Ailier virevoltant, le joueur formé à Manchester City disparaît parfois durant de longues minutes, d'autant plus au sein d'une équipe de Lucien Favre qui balbutie son football depuis un mois.

Il n’y a pas de talent sans travail

L’entraîneur suisse reste évidemment clément avec son jeune joueur. "C’est un très bon joueur, très talentueux. Il a 18 ans et, à cet âge-là, on peut avoir des hauts et des bas", a d’abord lancé Favre, lundi en conférence de presse, avant d’insister sur le travail à fournir au quotidien: "Il a beaucoup à apprendre, mais, pour chaque joueur, il n’y a pas de talent sans travail. Le travail, c’est 90%. Le talent, c’est 10%".

Outre son inexpérience au plus haut niveau, Jadon Sancho a d’autres circonstances atténuantes. Le néo-international anglais est désormais surveillé comme le lait sur le feu par les défenses adverses. "C’est Marco Reus le leader offensif de l’équipe, mais il est parfois blessé, alors Jadon Sancho est celui qui doit prendre les responsabilités et il ne peut pas tout faire", analyse Eliano Lussem, de Kicker. C'est ce mardi que le BVB aura besoin d'un Jadon Sancho en feu pour renverser Tottenham.