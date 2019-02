Dortmund: L'explosion de Sancho ne surprend pas Pochettino 

Auteur de 7 buts et 9 passes décisives en 21 matches de Bundesliga, Jadon Sancho (18 ans) est la grande révélation de cette saison en Europe. Tottenham reçoit Dortmund ce mercredi (21h00), en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, et, en l'absence de sa star Marco Reus, les projecteurs seront braqués sur le jeune ailier anglais, qui jouera devant sa famille et ses amis à Wembley.

Le coach adverse, Mauricio Pochettino est revenu, dans un entretien pour Sky Sports, sur la jeune pépite de BVB: "Nous connaissions très bien ce qu'il était capable de faire avec du temps de jeu. Nous savions que, avec la qualité qu'il montrait à Manchester City et les équipes anglaises de jeunes, il pouvait devenir un excellent joueur. Il le montre en Allemagne, le talent est là".

Des déclarations peu surprenantes quand on sait que, à l'été 2018, les Spurs étaient très intéressés par le profil de l'international anglais.