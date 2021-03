Benzema talonne Raul



21 - Karim Benzema a marqué 21 buts toutes compétitions confondues cette saison, au moins 15 de plus que tout autre joueur du Real Madrid (Casemiro, 6). Il a inscrit son 70e but en Ligue des Champions, le 5e meilleur total dans l'histoire de la compétition. Leader. pic.twitter.com/nnf5vFF6Sy

Il est désormais l’atout maitre du Real

Karim Benzema continue de porter le Real Madrid à bout de bras.. Après ses buts décisifs contre l’Atlético Madrid (1-1) et face à Elche (2-1), il a remis ça lors de la réception de l’Atalanta en 8es retour de la Ligue des Champions.A la 34e minute, et alors que la rencontre semblait relativement fermée, l’ancien Lyonnais a débloqué la situation en reprenant à l’entrée de la surface un service de Luka Modric. Un but important, mais aussi symbolique.Avant lui, il n’y a que quatre joueurs qui avaient atteint ce total impressionnant, en l’occurrence Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski et Raul.Il ne devrait certainement pas tarder à le dépasser.Rien que cette saison, Benzema a trouvé le chemin des filets à cinq reprises sur la scène continentale (en 6 rencontres).Et ce n’est pas un mince exploit, d’autant plus que Bergame n’avait encaissé aucun but à l’extérieur en C1 cette saison.Pour être complet en ce qui concerne l’(ex) international français, les statisticiens d’Opta ont relevé qu’il a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues durant l’exercice en cours. À lui seul, il pèse plus d’un tiers de cette formation. Plus que jamais, Benzema est donc devenu l’atout numéro un du Real.