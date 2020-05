PSG : Si c'était à refaire, Emery changerait l'arbitre de la remontada

Lors d'une conversation avec Diego Martínez, entraîneur de Grenade, Unai Emery a évoqué divers son sujets, notamment la remontada subie par le PSG face au FC Barcelone en mars 2017 pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (6-1 après une victoire 4-0 à l'aller). L'ancien entraîneur du club francilien n'a pas hésité à qualifier ce match comme le « pire moment » de sa carrière d'entraîneur.

De l'arbitrage jusqu'aux plongeons de Suarez, Emery ne digère toujours pas



« Il y a beaucoup de détails dans ce match qui peuvent être examinés. Mais si je commence par la fin, je changerais l’arbitre et c’est tout. J’ai regardé une rediffusion du match l’autre jour alors que je zappais sur les chaînes. Je l’ai regardé de la 50ème à la 82ème minute. Nous étions menés 3-0, nous avons marqué pour le 3-1 et nous avons eu un face à face avec une occasion de 3-2; un penalty clair sur Di Maria qui n’a pas été donné; et à la 82ème minute, Di Maria a commis une faute sur Neymar pour un but. C’est alors que j’ai arrêté de regarder. Dans cette partie du match, j’ai vu qu’un de nos joueurs importants, qui avait eu des problèmes de blessures pendant la saison, se cachait derrière le résultat. Peut-être que je le remplacerais maintenant. Ce sont des détails, des circonstances qui vous échappent dans un match. Ensuite, il y a d’autres circonstances clés: les joueurs de Barcelone, en particulier Suarez, tombaient continuellement dans la surface, faisant pression sur l’arbitre jusqu’à ce qu’il tombe dans leur piège », a indiqué Emery, visiblement encore remonté contre le Barça.



Emery : "La remontada a posé les fondations"