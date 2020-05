Mercato : Setien ne croit pas à un retour de Neymar

«

Setien nie un départ de Messi à l'Inter

« C'est un joueur important, un grand joueur, et Barcelone est toujours intéressé par de grands joueurs, bien sûr. Mais en ces temps sans football, un nom différent apparaît chaque jour. Pour de nombreux joueurs, l'opportunité de pouvoir jouer avec Messi représente une énorme incitation », a fait savoir le coach du Barça. Par ailleurs, Setien ne voit pas Messi quitter le Barça, alors que des rumeurs parlent d'un possible départ vers l'Inter Milan. « Il quittera Barcelone gratuitement? Non, ça n'arrivera pas. Messi et Barcelone seront toujours unis. C'est juste comme ça. Leo est au Barça depuis 20 ans. C'est comme ça et puis c'est tout. Leo est au Barça depuis 20 ans et personne ne comprendrait une situation de rupture. Sa clause n'est pas un cauchemar puisque cela n'arrivera pas. »