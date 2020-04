Emery en approche à l'AC Milan ?

Après des expériences en Espagne, en France et en Angleterre, Unai Emery pourrait connaitre la saison prochaine un quatrième grand championnat européen. Sky Sport Italia indique que le coach espagnol figure sur la shortlist des dirigeants de l’AC Milan. Ces derniers ne comptent pas conserver Stefano Pioli à la barre technique et ils pensent à un grand nom pour assurer la relève. Même s’il reste sur une expérience ratée à Arsenal, Emery (48 ans) jouit encore d’une belle cote auprès des principaux clubs européens.

Emery est tenté par la Serie A

Emery a l’avantage d’être libre, puisqu’il n’a plus exercé depuis son départ de Londres en octobre dernier. Récemment, il a même indiqué qu’un passage en Serie A l’enchanterait, vu qu’il n’a encore jamais coaché dans ce pays. Avant l’interruption des compétitions à cause de la crise, la direction de la Fiorentina l’a même sondé, mais il n’a pas donné suite, préférant attendre un challenge plus excitant. A noter qu’outre Emery, le board milanais a toujours des vues sur l’Allemand Ralf Rangnick.