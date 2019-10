Thomas Tuchel a beau insister sur la qualité du Club Bruges, chez qui il se déplace mardi en Ligue des Champions, il ne va pas déroger à son principe de précaution qui prévaut depuis le début de la saison: Kylian Mbappé et Edinson Cavani ne joueront pas tout le match en Belgique. "Jouer 90 minutes, c'est trop pour Kylian Mbappé, on va devoir trouver une solution afin de voir s'il va commencer ou finir. Et c'est pareil pour Edinson Cavani. Tous les autres sont O.K. pour disputer un match entier."

De retour pour le déplacement à Nice ce week-end en Ligue 1, les deux attaquants stars du PSG n'avaient pas eu droit au même traitement: Kylian Mbappé était entré en fin de match et avait marqué le but du 3-1 (victoire finale 4-1), Edinson Cavani n'a lui pas quitté le banc. Les deux coéquipiers s'étaient blessés au même moment, le match face à Toulouse le 25 août. Mais l'Uruguayen, touché à la hanche, n'a toujours pas rejoué depuis, au contraire du jeune Français qui a simplement été victime d'une petite rechute à cause d'une mauvaise cicatrisation de son pépin à la cuisse.

En tout cas, Tuchel commence à en avoir marre de n'entendre parler que des absents, puisque Neymar manquera à nouveau à l'appel (blessé à l'ischio-jambier en sélection, indisponible encore trois semaines): "Le plus compliqué, c'est de jouer un match de Ligue des Campions à l'extérieur. J'aimerais qu'on parle plus de ce défi, pas des minutes de jeu, des solutions, des problèmes, de la hiérarchie... On joue à Bruges qui est excellent, et je ne pense qu'à ça. C'est Bruges-PSG, pas Edinson Cavani, Kylian Mbappé ou Neymar."



Les histoires belges du PSG :